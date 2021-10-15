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Исполнитель роли Джеймса Бонда рассказал о походах в гей-бары

Дениэл Крэйг. ФОТО: WENN

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по серии фильмов об агенте 007, объяснил, почему предпочитает отдыхать в гей-барах. Об этом он рассказал в ходе подкаста Lunch With Bruce от радиостанции SiriusXM.

По мнению исполнителя роли Джеймса Бонда, в заведениях для представителей ЛГБТ-сообщества всегда присутствует дружелюбная атмосфера, а также не происходит серьезных конфликтов. «В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем же причинам, по которым хожу туда я», — отметил 53-летний артист, пишет Lenta.ru.

Он также поделился воспоминанием о том, как однажды журналисты «поймали» его с другом во время одного из походов в гей-бар.

«Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: "О, давай пойдем в бар". Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего предосудительного», — рассказал Крэйг.

Ранее британский артист Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуальному актеру. Уишоу, который сыграл в нескольких частях бондианы, включая фильм «007: Спектр», заявил, что такой шаг был бы очень необычным.

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