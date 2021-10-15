Исполнитель роли Джеймса Бонда рассказал о походах в гей-бары

По мнению исполнителя роли Джеймса Бонда, в заведениях для представителей ЛГБТ-сообщества всегда присутствует дружелюбная атмосфера, а также не происходит серьезных конфликтов. «В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем же причинам, по которым хожу туда я», — отметил 53-летний артист, пишет Lenta.ru.

Он также поделился воспоминанием о том, как однажды журналисты «поймали» его с другом во время одного из походов в гей-бар.

«Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: "О, давай пойдем в бар". Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего предосудительного», — рассказал Крэйг.