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Не пропустите! Клава Кока совсем скоро выступит в Таллинне

ФОТО: Промо

Совсем скоро, 21 ноября Клава Кока даст концерт в Таллинне!

Клаву по праву можно назвать уникальным артистом музыкального лейбла Black Star, ведь ее творчество существует на стыке качественной поп-музыки и видеоблогинга, чему нет достойных аналогов на просторах российского шоу-бизнеса.

Клава стала ведущей известного тревел-шоу «Орёл и Решка». «Орел и Решка. Россия» и «Орел и Решка. По морям».

На счету артистки совместные песни с Егором Кридом, Моргенштерном, Тимати, Люсей Чеботиной.

В 2019 году Клава Кока выпустила дебютный альбом на лейбле Black Star «Неприлично о личном». Песни альбома находятся в топ-чартах Apple, ВК и Youtube.

Подробнее о том, где и как приобрести билеты смотрите ЗДЕСЬ!

  • Двери откроются в 19:00
  • Ориентировочное начало концерта – 22:00
  • Лицам не достигшим 16-летнего возраста вход только в сопровождении совершеннолетнего
  • NB! В случае отсутствия справки предлагаетсям экспресс-тестирование на месте (5 евро)
  • Лицам, не достигшим 18 летнего возраста предоставление COVID справки необязательно!

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