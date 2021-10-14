Не пропустите! Клава Кока совсем скоро выступит в Таллинне
Совсем скоро, 21 ноября Клава Кока даст концерт в Таллинне!
Совсем скоро, 21 ноября Клава Кока даст концерт в Таллинне!
Клаву по праву можно назвать уникальным артистом музыкального лейбла Black Star, ведь ее творчество существует на стыке качественной поп-музыки и видеоблогинга, чему нет достойных аналогов на просторах российского шоу-бизнеса.
Клава стала ведущей известного тревел-шоу «Орёл и Решка». «Орел и Решка. Россия» и «Орел и Решка. По морям».
На счету артистки совместные песни с Егором Кридом, Моргенштерном, Тимати, Люсей Чеботиной.
В 2019 году Клава Кока выпустила дебютный альбом на лейбле Black Star «Неприлично о личном». Песни альбома находятся в топ-чартах Apple, ВК и Youtube.
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