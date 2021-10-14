Не пропустите! Клава Кока совсем скоро выступит в Таллинне

Клаву по праву можно назвать уникальным артистом музыкального лейбла Black Star, ведь ее творчество существует на стыке качественной поп-музыки и видеоблогинга, чему нет достойных аналогов на просторах российского шоу-бизнеса.

Клава стала ведущей известного тревел-шоу «Орёл и Решка». «Орел и Решка. Россия» и «Орел и Решка. По морям».

На счету артистки совместные песни с Егором Кридом, Моргенштерном, Тимати, Люсей Чеботиной.

В 2019 году Клава Кока выпустила дебютный альбом на лейбле Black Star «Неприлично о личном». Песни альбома находятся в топ-чартах Apple, ВК и Youtube.

Подробнее о том, где и как приобрести билеты смотрите ЗДЕСЬ! Двери откроются в 19:00

Ориентировочное начало концерта – 22:00

Лицам не достигшим 16-летнего возраста вход только в сопровождении совершеннолетнего

NB! В случае отсутствия справки предлагаетсям экспресс-тестирование на месте (5 евро)

Лицам, не достигшим 18 летнего возраста предоставление COVID справки необязательно!



