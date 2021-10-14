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«Она использует его и выбросит!»: брат Меган Маркл предсказал судьбу принца Гарри

Меган Маркл и принц Гаррии ФОТО: JEREMY SELWYN

Томас Маркл-младший заявил, что его сестра жестоко обошлась со всеми своими бывшими.

В ближайшее время Меган Маркл предстоит перенести крайне неприятный «сюрприз». Дело в том, что ее брат Томас Маркл-младший, с которым у герцогини просто ужасные отношения, подписался на участие в австралийской версии телешоу «Большой брат». И, как уже некоторое время назад предупредил Томас, во время шоу он намерен публично высказать все, что думает о Меган. А он, как известно, не думает о ней ничего хорошего. И вот теперь появился трейлер первого эпизода шоу. Об этом сообщило издание Mirror co.uk .

Как стало ясно из трейлера, Томас не собирается щадить сестру. Согласно сценарию, он напишет ей новое письмо, в котором выскажет все свои соображения по поводу ее самой и ее брака. Прежде всего, как заявил Маркл, он ни секунды не сомневается в том, какая судьба ждет принца Гарри. Томас уверен, что Меган использует его, а когда он ей станет не нужен, просто его «выкинет» из своей жизни. Как объяснил Маркл, он пришел к такому выводу, основываясь на том, как его сестра обошлась со всеми своими «бывшими».

Как рассказал Томас, именно так она поступила со своим мужем — продюсером Трэвором Энгельсоном. Они были вместе почти 10 лет, из них три года прожили в законном браке. Меган, пользуясь его связями в шоу-бизнесе, терпела его до того момента, пока у нее не начала складываться карьера – благодаря тому, что ей удалось попасть в телешоу «Форс-мажоры». А как только она утвердилась в своей роли, Меган бросила Трэвора. Та же история повторилась и с другими ее бойфрендами. К примеру, от своего последнего до Гарри кавалера — популярного среди канадских знаменитостей шеф-повара Кори Витьелли — она получала поддержку и пользовалась его светскими контактами. А потом, получив от него все, что могла, начала встречаться с принцем Гарри – даже не удосужившись сообщить Кори, что между ней и им все кончено…

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