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Поклонники Валентина Юдашкина чуть не перепутали его с Наташей Королевой

Валентин Юдашкин ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Поклонники Валентина Юдашкина сравнили его с Наташей Королевой, пишет Пятый канал.

В день рождения кутюрье его жена показала архивные снимки, один из которых особенно заинтересовал.

Поклонники знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина сравнили его с Наташей Королевой. О сходстве двух медийных персон они заговорили в комментариях под публикацией в Instagram-аккаунте жены кутюрье Валентины.

Модельер сегодня отмечает день рождения – и его жена, как и многие другие, в том числе, известные личности, присоединилась к поздравлениям в социальных сетях.

«Валечка! С Днем рождения! Ты самый лучший муж на свете, невероятно заботливый, любящий папа. В Дни рождения желают счастья, здоровья и успехов! Но еще я хочу, чтобы ты знал – я очень люблю тебя и я всегда рядом! Пусть каждый твой день будет наполнен теплотой, семейным уютом, успехами детей и внуков!» – подписала Марина Юдашкина опубликованные фотографии.

Многочисленные поклонники кутюрье к поздравлениям, разумеется, присоединились – но обратили внимание на то, что на одном из снимков модельер похож на Наташу Королеву.

ФОТО: Instagram

«Мне одной кажется, что на последнем фото Юдашкин вылитая Наташа Королева?»; «И мне так показалось», – удивились подписчики Марины Юдашкиной.

В этом году модельеру исполнилось 58 лет. Он борется с онкологией уже пять лет – и пока успешно.


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