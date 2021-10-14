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Узнайте, какие фильмы в эстонских кинотеатрах можно посмотреть с русской озвучкой

Кинотеатр. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

На днях член Партии реформ Эрик-Нийлес Кроссь написал на своей странице в Facebook недовольный пост, в котором возмущается, почему в эстонских кинотеатрах идут фильмы с русской озвучкой.

«Какого черта? С каких это пор в таллиннских кинотеатрах идут англоязычные фильмы с русской озвучкой? А субтитры на эстонском языке. Возможно, я старомоден, но это совершенно недопустимо», - выразил недовольство политик.

Мы решили посмотреть, какие фильмы можно посмотреть с русской озвучкой. Так, в столице в русском дубляже можно посмотреть: «Веном», Джеймс Бонд «Не время умирать», «Семейка Аддамс: Горящий тур» и «Босс-молокосос 2». Фильмы также можно посмотреть на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами, а мультфильмы также есть в эстонском дубляже.

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