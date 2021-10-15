Актер Валерий Гаркалин вышел из комы

Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы. Комплексное лечение знаменитости дало хорошие результаты, отмечается положительная динамика. Врачи уже отменили ряд препаратов, ранее использованных при лечении актера. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

«Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения», — цитирует издание собеседника.

По словам медиков, состояние поверхностного оглушения похоже на ощущения при легком опьянении. Человек в нем склонен к сонливости, заторможенности и ограниченности словесного контакта с окружающими. Внимание пациента обычно рассеяно, он не может быстро принимать решения.

О госпитализации народного артиста РФ Гаркалина в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке стало известно 2 октября. Сообщалось, что его состояние стремительно ухудшалось: в стенах клиники процент поражения легких 67-летнего актера вырос с 25 процентов до 85 процентов.

Поняв, что положение становится критическим, медики перевели Гаркалина в реанимационное отделение, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже было решено перевести артиста на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и насыщать организм кислородом через кровь.



