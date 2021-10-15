Джаред Лето по видеосвязи поздравил тяжелобольную россиянку с днем рождения

Свой 27-й день рождения Анастасия Петрова провела в хосписе.

Девушка очень любит музыку Лето и была на многих концертах его группы Thirty Seconds to Mars, поэтому ее брат попросил благотворительный фонд помочь организовать поздравление от артиста.

Мечта Насти сбылась.

Джаред Лето позвонил ей по видеосвязи, и их разговор длился больше десяти минут. Они поговорили обо всем: о жизни Насти, семье и собаке. Девушка также показала артисту его картонную фигуру в полный рост, которая стоит у нее дома уже десять лет.

Музыкант рассказал, что любит пельмени, и произнес свою коронную фразу, которую часто говорит на концертах в России: «Ну что стоишь как дуб?».

Лето также передал привет близким Насти и сказал, что обнял бы ее, если бы был рядом.

Сотрудники фонда «Вера» рассказали, что им удалось связаться с Джаредом Лето через цепочку разных людей. Им помогли Нюта Федермессер и Иван Ургант, на шоу которого приходил музыкант, когда был в Москве.



