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Парень из Таллинна получил первую в истории российской гастрономии звезду «Мишлен»

Андрей Шмаков. ФОТО: Konstantin Sednev

14 октября состоялась церемония вручения звезд «Мишлен» московским ресторанам и их шеф-поварам. Первый выпуск всемирно известного гастрономического гида по столице России презентовали в концертном зале «Зарядье».

Звезду «Мишлен» получили всего семь московских ресторанов. В их числе и наш знаменитый соотечественник Андрей Шмаков! Поздравляем!

Андрей Шмаков на церемонии вручения премии «Мишлен», 14.10.2021 ФОТО: скриншот видео

Андрей Шмаков – шеф-повар одного из лучших ресторанов Москвы SAVVA. В Таллинне он вместе с женой Еленой является владельцем двух гастробаров – TARTAR и LOVE Mussels.

Гид Michelin по Москве состоит из 69 заведений. Для его составления эксперты на протяжении пять лет посещали московские рестораны и кафе.

Андрей Шмаков

Андрей Шмаков стал бренд-шефом отеля «Метрополь» в 2013 году. До этого он успел поработать на пассажирских лайнерах Европы и в ресторанах Таллина – Le Bonaparte, Ribe, а также в отелях Grand Hotell и Radisson SAS, был шеф-поваром престижного ресторана Kadriorg в одноименном историческом дворце в Таллинне и «Лапландии» в Санкт-Петербурге – одного из первых ресторанов новой нордической кухни в России. Андрей прошел стажировки в легендарных Noma в Копенгагене и Chez Dominique в Хельсинки. В 2015 году в здании отеля «Метрополь» Андрей Шмаков открыл ресторан SAVVA. Назван он был в честь основателя гостиницы – человека-легенды Саввы Мамонтова, мецената и автора многих идей, которые изменили лицо Москвы в начале XX века. Концепция ресторана – это современная русская кухня в авторском исполнении; сезонные продукты, овощи, зелень и работа с фермерами.

Ресторан SAVVA новаторский и элегантный, уважительно относящийся и к вековым традициям Москвы и «Метрополя».

Ресторан Savva ФОТО: savvarest.ru

Как составляют гид «Мишлен»

Путеводитель «Мишлен» – наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Его выпускают с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, – признание мастерства шефа.

Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Эксперты гида путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом кафе и ресторане. На основе таких отчетов и создают рейтинг – в главном офисе в Париже.

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды – наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.

Помимо этого, эксперты «Мишлен» используют еще несколько знаков для оценки. Символ компании BIB Gourmand означает «хорошая еда за приемлемые деньги», знак с вилкой, ножом и тарелкой – «хорошая еда», перекрещенные вилка и ложка (от одного значка до пяти) – от простого до роскошного ресторана, клевер – для заведений, выступающих за ответственное потребление.


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