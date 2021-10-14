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Деми Мур смутила фанатов фотографией с мужским половым органом

Деми Мур. ФОТО: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Американская актриса и манекенщица Деми Мур сфотографировалась с необычной статуей и смутила подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

58-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха в Париже, куда она отправилась вместе с 30-летней дочерью Скаут Уиллис. На размещенном снимке модель позирует в платье длины макси красного цвета бренда Fendi и рыжих сапогах в ковбойском стиле. Ее запечатлели рядом с каменной скульптурой, выполненной в виде мужского полового органа белого цвета, пишет Lenta.ru.

«Восхищаюсь искусством», — подписала фотографию Мур, которая набрала 151 тысячу лайков. Поклонников удивил пост звезды, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Что это вообще такое, Деми?», «Жесть, что у нее в голове», «Смешно и странно», «Выглядишь потрясно, но фон странный», «Очень смешно», — высказывались фанаты.


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