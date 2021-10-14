Деми Мур смутила фанатов фотографией с мужским половым органом

58-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха в Париже, куда она отправилась вместе с 30-летней дочерью Скаут Уиллис. На размещенном снимке модель позирует в платье длины макси красного цвета бренда Fendi и рыжих сапогах в ковбойском стиле. Ее запечатлели рядом с каменной скульптурой, выполненной в виде мужского полового органа белого цвета, пишет Lenta.ru.