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Звезды мужского эскорта раскрыли правду об индустрии в России

Мужчина. Снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Работники сферы мужских эскорт-услуг раскрыли правду об индустрии в России.

Так, например, 39-летний Майкл и 30-летний MAX XXL сошлись во мнении, что российский рынок эскорта недостаточно развит, поскольку в стране мало мужчин, которые готовы заниматься этим делом. Кроме того, звезды считают, что в целом общество относится к профессии негативно.

«Нет такого количества мужчин, которые подходят по различным параметрам для этой работы. Я имею в виду внешность, интеллект, тактичность и, самое главное, нормальное, человеческое отношение к людям», — пояснил Майкл. В то же время MAX XXL добавил, что на своих сайтах агентства в России, как правило, публикуют «странные фото мужчин и снимки голых половых органов».

По словам героев материала, работа в эскорте — это тяжелый труд, за которым скрывается психологическая, эмоциональная и физическая напряженность. Например, часто к клиенткам необходимо выезжать в ночное время. «Людям интересны личности, и если ты не интересен человеку — до свидания. Просто накаченного тела и определенного размера полового органа недостаточно», — заключил MAX XXL.

Ранее Звезда российского YouTube раскрыл сумму своего заработка в эскорте. Рома Желудь признался, что в США он зарабатывал минимум одну тысячу долларов за сопровождение клиента на каком-либо общественном мероприятии, пишет Lenta.ru.

«В некоторые дни клиент мог заплатить от трех до пяти тысяч долларов за времяпрепровождение», — добавил он.

По словам Желудя, помимо денег у клиента можно попросить подарки, например камеру или ноутбук. «Я не знаком с эскортом в России (...) Единственное, что я могу точно сказать, в России такие деньги, как за границей, не платят почти никому», — заключил он.


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