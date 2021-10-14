ФОТО: полуголые и выпившие девушки потусили на жаркой вечеринке
На этот раз на крытом таллиннском пляже Teras прошла жаркая вечеринка Hard Beach 2021. Смотрите фотографии в нашей галерее!
На этот раз на крытом таллиннском пляже Teras прошла жаркая вечеринка Hard Beach 2021. Смотрите фотографии в нашей галерее!
Пляжная вечеринка, организованная Hard Nation, прошла на крытом пляже Teras Beach, где песок и 26 градусов тепла. Как вы можете видеть на фотографиях, гости праздника воспользовались жарой и провели ночь в коротеньких юбках, майках и топиках, а самые горячие оголили торс.
На дискотеке играли известные диджеи: Demonia, Mark Eva и Treachery из США. На сцене танцующие девушки радуют глаз.
Смотрите фото!