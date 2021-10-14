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Пятница — развратница: люди, рожденные в какие дни недели, самые страстные

Секс. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Известно, что по звездам можно определить характер человека, его наклонности, таланты, совместимость с другими знаками зодиака, но еще астрологи утверждают, что на интимную жизнь человека влияет день недели, в который он родился. Зная дату рождения своего партнера, можно рассчитать день недели и узнать о его предпочтениях, барьерах и желаниях в спальне, пишет Пятый канал.

Понедельник

Люди понедельника всегда готовы к экспериментам, активно их поддерживают и настаивают сами. Известно, что в этот день была создана Земля, отсюда такое подсознание желание рожденных в этот день. Кроме того, они разборчивы в партнерах и предпочитают длительные отношения встрече на одну ночь.

Вторник

Эти люди особенно усердно следят за своим внешним видом, всегда одеты с иголочки и опрятны, чего требуют и от своего партнера в постели. Их привлекает комфорт и расслабленность, а также доверие друг к другу. Свои желания они выражают настойчиво, порой слишком, но не стоит их за это судить, многим сильный напор даже нравится.

Среда

Рожденные в среду весьма скованные люди. Вряд ли их можно уговорить заниматься любовью с включенным светом и открытыми шторами. Зато они очень преданные любовники и готовы выполнить все прихоти партнера.

Четверг

Как можно чаще, как можно дольше — вот их девиз в спальне. Они часто меняют партнеров, потому что постоянно хотят попробовать что-то новое, но когда находят свою вторую половину, то перестают пускать в кровать кого-либо другого. Они с радостью передают ей весь опыт, который приобрели.

Пятница

Близость с человеком, рожденным в пятницу точно запомнится вам надолго, если не на всю жизнь. В постели они очень страстные, но при этом учтивые любовники. Кроме того, большинство людей пятницы предпочитает доминировать, чем подчиняться.

Суббота

Секс с людьми этого дня — настоящая феерия. Ночь с ними сравнима с долгожданным выходным после тяжелой рабочей недели. Одним сексом ограничиваться они не привыкли, любят долгие поцелуи и массаж. Но стоит помнить, что время, проведенное с ним наедине, пролетает также стремительно, как сама суббота. Наслаждайтесь каждой минутой вместе.

Воскресенье

Люди воскресенья консервативны в интимных вопросах. Чтобы вступить с новым партнером в близкие отношения, им сначала нужно хорошо его узнать. В противном случае они будут закрыты, и секс не принесет удовольствия обоим.


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