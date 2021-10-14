Саша Зверева о продюсере «Демо»: «Он меня избивал»

Я оберегала родителей от всех моих потрясений. Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало,
— с ужасом вспоминает Зверева.
Продюсер давил на свою подопечную и психологически — угрожал увольнением и намеренно понижал ее самооценку. Больше всего Звереву пугали слова Полякова о том, что он может избавиться от певицы и набрать любых других, каких захочет.
И только, когда с возрастом я поняла, что харизматичная, целостная личность, нашла в себе силы уйти,
— вспоминает момент осознания певица.
Таким инфантильным образом продюсер, судя по всему, выражал романтические чувства по отношению к Зверевой — несмотря на собственный брак и приличную разницу в возрасте, Поляков страшно ревновал свою подопечную к ее молодым людям. В том числе, намеренно ударил беременную певицу в живот, прекрасно зная о ее «интересном положении». Об этом звезда рассказала в YouTube-шоу FAMETIME TV, добавив, что ничто не должно заставить взрослого мужчину ударить женщину.
Но все хорошо, что хорошо кончается — сейчас Зверева замужем за американским юристом, воспитывает четырех детей и ведет успешный бизнес.
«Собственно, где сейчас „Демо“ и где я? Люди пошли за мной», — радуется звезда.