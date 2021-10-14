Саша Зверева о продюсере «Демо»: «Он меня избивал»

Я оберегала родителей от всех моих потрясений. Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало,