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Саша Зверева о продюсере «Демо»: «Он меня избивал»

Саша Зверева. ФОТО: Instagram

Солистка группы «Демо» Саша Зверева раскрыла правду об отношениях со своим продюсером — ее музыкальная карьера была совсем не простой и безоблачной. Певица призналась, что много лет терпела со стороны Вадима Полякова физическое насилие — и даже не осознавала, что что-то не так, пишет Пятый канал.

Я оберегала родителей от всех моих потрясений. Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало,

— с ужасом вспоминает Зверева.

Продюсер давил на свою подопечную и психологически — угрожал увольнением и намеренно понижал ее самооценку. Больше всего Звереву пугали слова Полякова о том, что он может избавиться от певицы и набрать любых других, каких захочет.

И только, когда с возрастом я поняла, что харизматичная, целостная личность, нашла в себе силы уйти,

— вспоминает момент осознания певица.

Таким инфантильным образом продюсер, судя по всему, выражал романтические чувства по отношению к Зверевой — несмотря на собственный брак и приличную разницу в возрасте, Поляков страшно ревновал свою подопечную к ее молодым людям. В том числе, намеренно ударил беременную певицу в живот, прекрасно зная о ее «интересном положении». Об этом звезда рассказала в YouTube-шоу FAMETIME TV, добавив, что ничто не должно заставить взрослого мужчину ударить женщину.

Но все хорошо, что хорошо кончается — сейчас Зверева замужем за американским юристом, воспитывает четырех детей и ведет успешный бизнес.

«Собственно, где сейчас „Демо“ и где я? Люди пошли за мной», — радуется звезда.

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