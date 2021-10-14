Доктор Комаровский ответил, почему иногда очень хочется соленого

Почему тянет на соленое, организму чего-то не хватает?

Обычно если появляется какое-нибудь пристрастие, связанное с едой, то его тут же пытаются увязать с серьезной внутренней проблемой. "У тебя, наверно, появилась болезнь!" – пугают друзья или родные.

Хотя бывают случаи, когда человек попросту не готов признаться, что ему нравится вкусно поесть. Как это делают, например, сладкоежки. Но когда вам хочется соленого, то причини могут быть принципиально иные.

Желание съесть что-нибудь соленое является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме, – объяснил врач. – Например, это происходит тогда, когда у человека интенсивные физические нагрузки. Особенно в жаркое время года.

Поэтому кандидат медицинских наук рекомендует обратить внимание: если вам хочется соленого, а накануне у вас было довольно активное занятие спортом, то вы можете съесть что-нибудь соленое или выпить воду с высокой степенью минерализации.

Неудивительно, что многие варианты чуть-чуть солоноватой воды настоятельно рекомендуются тогда, когда вы интенсивно тренируетесь,

– сказал Евгений Комаровский.

А если на соленое тянет постоянно, что делать?

Но если у вас не было никакой активности, которая может привести к обезвоживанию, вы не занимались спортом, на улице не стоит жаркая погода, вы не в положении, но вам хочется соли, то это очень необычный и нестандартный симптом и прямой повод пойти к доктору.

Некоторые достаточно серьезные болезни связаны, например, с нарушением функции надпочечников и могут проявляется в виде желания съесть что-нибудь соленое,

– предупредил врач.



