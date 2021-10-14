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Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти

Грецкие орехи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые из Ирана и Канады выяснили, что регулярное потребление жирных кислот, содержащихся в семенах, орехах и растительных маслах, снижает риск смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ, пишет mir24.tv.

Авторы провели метаанализ свыше 40 научных исследований, в которых изучается влияние на здоровье потребления альфа-линоленовой кислоты (ALA) – полиненасыщенной жирной кислоты, относящейся к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Она содержится в сое, орехах, масле канолы и льняном семени.

Во всех исследованиях приняли участие примерно 120 тысяч участников в возрасте от 18 до 98 лет, за ними наблюдали от двух до 32 лет. При результатах учитывались дополнительные факторы – возраст, вес, статус курения, потребление спиртного и физическая активность.

Авторы обнаружили, что высокое потребление ALA связано со снижением риска смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10%, 8% и 11% соответственно.

Это эквивалентно уменьшению на 113 смертей на 10 тысяч человеко-лет по всем причинам, на 33 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 случая смерти от ишемической болезни сердца. Но более высокое потребление ALA связано с немного более высоким риском смертности от рака – 63 дополнительных летальных случаев от рака на 120 тысяч человек.

Авторы исследования выяснили, что увеличение потребления ALA на один грамм в сутки, что эквивалентно одной столовой ложке масла канолы или 0,5 унции масла грецкого ореха, способно на 5% снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на благотворное влияние омега-3 жирных кислот, исследователи призывают с осторожностью относиться к рекомендациям по увеличению их потребления из-за риска развития онкозаболеваний. Чтобы оценить, насколько высок этот риск, нужны дальнейшие исследования, заявили ученые.


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