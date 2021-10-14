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Кто мама? Прилучный ошарашил Сеть фото с младенцем

Павел Прилучный. ФОТО: Скриншот с Instagram

Актер Павел Прилучный опубликовал фото с новорожденным ребенком и вызвал неоднозначную реакцию поклонников, пишет Topnews.

После развода актера Павла Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце прошло чуть больше года. И если актриса активно занимается продвижение своего проекта, а также актерской карьерой, то Павел продолжает сниматься не только в новых кинолентах, но также съехался с актрисой Мирославой Карпович.

Собственно, по слухам, именно она стала одной из причин расставания пары. И вот спустя год Павел Прилучный опубликовал в Instagram фото с младенцем, что изрядно шокировало подписчиков.

Сам актер подлил масло в огонь, назвав малыша своим, не раскрывая какие-либо подробности. «Знакомьтесь, мой малыш…», – написал Прилучный.

Это стало едва ли не главной интригой Сети и многие подписчики по незнанию стали поздравлять Прилучного с отцовством. «Похож на тебя, глаза твои», «И мир замер в ожидании», «Срочно пояснительную бригаду», «Поздравляю», «Так, что я пропустила?», «Сейчас мир вздрогнул», «Класс, многодетный отец Крестный отец», – пишут ошарашенные пользователи.

Однако в окружении Прилучного осведомленные люди пояснили, что ребенок актеру в жизни никем не приходится и является «киношным» с большой долей вероятности из «Мажора 4» или из фильма «Любовницы».

Из других предположение также есть версия, что Павел стал крестным отцом этому малышу. Среди комментаторов также отметился и известный режиссер Алексей Франдетти, который заявил, что знаком с малышом. Но ничего более конкретного прояснять не стал. Можно предположить, что у них с супругой пополнение в семье, а Прилучный действительно стал крестным отцом. Сам же любитель интриги не стал никак комментировать эту тему.

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