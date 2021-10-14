Кто мама? Прилучный ошарашил Сеть фото с младенцем
Актер Павел Прилучный опубликовал фото с новорожденным ребенком и вызвал неоднозначную реакцию поклонников, пишет Topnews.
Актер Павел Прилучный опубликовал фото с новорожденным ребенком и вызвал неоднозначную реакцию поклонников, пишет Topnews.
Собственно, по слухам, именно она стала одной из причин расставания пары. И вот спустя год Павел Прилучный опубликовал в Instagram фото с младенцем, что изрядно шокировало подписчиков.
Сам актер подлил масло в огонь, назвав малыша своим, не раскрывая какие-либо подробности. «Знакомьтесь, мой малыш…», – написал Прилучный.
Это стало едва ли не главной интригой Сети и многие подписчики по незнанию стали поздравлять Прилучного с отцовством. «Похож на тебя, глаза твои», «И мир замер в ожидании», «Срочно пояснительную бригаду», «Поздравляю», «Так, что я пропустила?», «Сейчас мир вздрогнул», «Класс, многодетный отец Крестный отец», – пишут ошарашенные пользователи.
Однако в окружении Прилучного осведомленные люди пояснили, что ребенок актеру в жизни никем не приходится и является «киношным» с большой долей вероятности из «Мажора 4» или из фильма «Любовницы».
Из других предположение также есть версия, что Павел стал крестным отцом этому малышу. Среди комментаторов также отметился и известный режиссер Алексей Франдетти, который заявил, что знаком с малышом. Но ничего более конкретного прояснять не стал. Можно предположить, что у них с супругой пополнение в семье, а Прилучный действительно стал крестным отцом. Сам же любитель интриги не стал никак комментировать эту тему.