Кто мама? Прилучный ошарашил Сеть фото с младенцем

После развода актера Павла Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце прошло чуть больше года. И если актриса активно занимается продвижение своего проекта, а также актерской карьерой, то Павел продолжает сниматься не только в новых кинолентах, но также съехался с актрисой Мирославой Карпович.

Собственно, по слухам, именно она стала одной из причин расставания пары. И вот спустя год Павел Прилучный опубликовал в Instagram фото с младенцем, что изрядно шокировало подписчиков.

Сам актер подлил масло в огонь, назвав малыша своим, не раскрывая какие-либо подробности. «Знакомьтесь, мой малыш…», – написал Прилучный.

Это стало едва ли не главной интригой Сети и многие подписчики по незнанию стали поздравлять Прилучного с отцовством. «Похож на тебя, глаза твои», «И мир замер в ожидании», «Срочно пояснительную бригаду», «Поздравляю», «Так, что я пропустила?», «Сейчас мир вздрогнул», «Класс, многодетный отец Крестный отец», – пишут ошарашенные пользователи.

Однако в окружении Прилучного осведомленные люди пояснили, что ребенок актеру в жизни никем не приходится и является «киношным» с большой долей вероятности из «Мажора 4» или из фильма «Любовницы».