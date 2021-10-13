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ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Артисты «Золотой маски» удивили посетителей торгового центра в Таллинне

В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» проходит необычный проект «Маска в городе».

Артисты покидают свои привычные сценические площадки и выходят к публике в самых неожиданных местах: на городских улицах, в парках, музеях, площадях и не только. К середине осени в Эстонии уже достаточно холодно – наша погода не позволяет планировать подобные перформансы на открытом воздухе. В этот раз жители и гости Таллинна впервые смогли увидеть бесподобное выступление театра «Балет Москва» в столичном торговом центре Nautica.

До самого выхода к зрителю танцоры репетировали и готовились в специально отведенном для них помещении.

Зрители были в восторге от выступления театра «Балет Москва» ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Среди зрителей было немало и тех, кто просто пришел за покупками в магазин – все они были в полном восторге от выступления артистов в столь неожиданном месте.

Смотрите, какое изящное выступление подарили артисты театра «Балет Москва» зрителю в торговом центре Nautica!

Легендарный фестиваль «Золотая Маска» проходит в Эстонии с 5 по 26 октября.

Не пропустите и спектакль для детей «Мой друг Коала» Петербургского театра «Karlsson house», который состоится в субботу, 23 октября в 13:00 в торговом центре Nautica. Спектакль бесплатен для всех гостей.

Театр «Балет Москва» – один из самых сильных хореографических театров России. Его художественная политика основана на органичном синтезе классики и новаторства.

В составе театра две труппы – классического и современного танца. «Балет Москва» следует идее максимального жанрового многообразия, смелости в выборе выразительных средств, визуального и музыкального оформления. В репертуаре театра – авторские работы российских и зарубежных хореографов, специально созданные для артистов «Балет Москва».

Театр работает в свободном пространстве – у него нет своей сцены. Это позволяет экспериментировать с локациями, использовать потенциал и своеобразия различных городских пространств.

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