Почему Сергей Зверев ушел из шоу-бизнеса на самом деле?
Пятый канал выяснил, сколько стилист заработал за прошлый год.
Пятый канал выяснил, сколько стилист заработал за прошлый год.
СМИ пишут: Сергей Зверев едва сводит концы с концами. Правда, что у короля гламура нет денег даже на продукты? Из-за чего закрылись все салоны красоты эпатажного стилиста? Почему ему не удалось стать политиком? И как шоумен планирует вернуться на сцену?
Появление 57-летнего Сергея Зверева на одной из светских мероприятий стало полной неожиданностью для гостей. Ведь еще год назад шоумен заявлял, что устал от шоу-бизнеса. Сначала он стал экологическим активистом. Артист решил, что защищать Байкал ему гораздо интереснее, чем ходить по красным дорожкам.
Затем Зверев подался в политику и выдвинул свою кандидатуру в Госдуму от родной Бурятии. Уверяет, об этом его настойчиво просили подписчики. Правда, политическая карьера Зверева завершилась, так и не начавшись. Стилист не набрал и 8 процентов голосов. Многие уверены, что дело в отсутствии пиар-компании.
«У меня, наверно, у единственного кандидата не было ни финансовой, ни административной поддержки», – считает стилист.
А недавно в СМИ появилась информация: бывшая суперзвезда в бедственном положение. Якобы у Зверева не хватает денег даже на еду. А в свет он выходит в старых нарядах. Вот и на премьере фильма артист выглядел довольно скромно.
«То что он возвращается – так дай бог. Кушать, наверное, захотелось», – предположил шоумен Рустам Солнцев.
«Деньги – очень больная тема, надо просто очень аккуратно. Много должны и, ну, я понимаю, что возможности отдать пока нет. У людей нет денег», – поделился суперзвезда.
Согласно официальным данным, за прошлый год Зверев заработал всего 305 тысяч рублей (3660 евро). Сумма весьма скромная по звездным меркам. Король гламура признается, всему виной – пандемия.
«Коронавирус и ситуация в стране подкосила. И я, как и все люди, конечно, это всех затронуло. Я не исключение», – разоткровенничался король гламура.
Сеть элитных салонов красоты стилиста закрылась из-за убытков.
«Вы знаете, деньги, они имеют такую особенность – они очень быстро заканчиваются», – отметил Сергей Зверев.
Гастролей и корпоративов нет. Пишут, что сейчас шоумен живет за счет авторских отчислений за прошлые хиты.
А ведь еще пять лет назад Сергей Зверев купался в роскоши, блистал на тусовках и эпатировал публику.
«Он – человек шоу, человек зрелищ, он артист априори», – считает писательница Лена Ленина.
Звездный стилист мог позволить себе любую прихоть: от личного самолета кораллового цвета за три миллиона долларов до отдельной квартиры для своей коллекции корон. А за одну только стрижку Зверев получал три тысячи евро, а это – около 250 тысяч рублей (3000 евро).
«Я не могу как-то себя ограничить в роскоши. Ну, не знаю, я на этом экономить не могу», – признался стилист.
СМИ писали, что на самом деле Зверев пропал с радаров из-за конфликта с примадонной. Алла Борисовна обиделась на личного стилиста, когда тот обнародовал тему развода с Филиппом Киркоровым в прессе.
«Здесь винить то, что Сергея Зверева стало мало, что он перестал удивлять, эпатировать публику – к этому никакого отношения не имеет Алла Борисовна Пугачева. Просто прошло время Сергея Зверева», – объяснил светский журналист Леван Тодуа.
Сергей Зверев признался: на фоне всех неудач он лишился покоя и сна!
«Я не очень люблю такое депрессионное, когда депрессия, когда нет ничего такого позитивного. Я не очень люблю. Но как-то меня так затянуло», – разоткровенничался стилист.
Плюс еще и постоянные скандалы с приемным сыном. Сергей младший, с которым звезда не общался долгие годы, решил получить свою долю имущества. Он подал в суд на отца за то, что тот по факту сделал его бомжом, когда выписал из квартиры!
«Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. Два миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив, если отец нам ее купит», – заявил приемный сын Сергея Зверева.
«Так или иначе, отец с сыном сильно поссорились. Так или иначе, отец не простил Сергея Зверева-младшего», – считает Лена Ленина.
«Все его детство, детство этого мальчика, дулил на федеральных каналах и рассказывал, что это его сын, которого он обожает. Все он сейчас ему сделает. В итоге он не смог ему помочь, мальчишка живет без него уже много лет. Как этот человек может помочь целому Байкалу или целому народу бурятов?», – вопрошает шоумен Рустам Солнцев.
Стилист тему с сыном комментировать не любит. Говорит, для него вся эта история осталась в прошлом.
«Там уже давно своя жизнь», – заявил стилист.
Сейчас Сергей Зверев пишет песни в надежде однажды вернуться на большую сцену.
«Я их пишу. Знаете, как только за это получаешь деньги, уходит дар. Поэтому я пишу, дарю. Просто пишу для души», – пояснил суперзвезда.
Однако некоторые сомневаются, что у Зверева получится вернуть былую популярность. Ведь пока он спасал Байкал, эпоха гламура закончилась.