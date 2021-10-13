Почему Сергей Зверев ушел из шоу-бизнеса на самом деле?

СМИ пишут: Сергей Зверев едва сводит концы с концами. Правда, что у короля гламура нет денег даже на продукты? Из-за чего закрылись все салоны красоты эпатажного стилиста? Почему ему не удалось стать политиком? И как шоумен планирует вернуться на сцену?

Появление 57-летнего Сергея Зверева на одной из светских мероприятий стало полной неожиданностью для гостей. Ведь еще год назад шоумен заявлял, что устал от шоу-бизнеса. Сначала он стал экологическим активистом. Артист решил, что защищать Байкал ему гораздо интереснее, чем ходить по красным дорожкам.

Затем Зверев подался в политику и выдвинул свою кандидатуру в Госдуму от родной Бурятии. Уверяет, об этом его настойчиво просили подписчики. Правда, политическая карьера Зверева завершилась, так и не начавшись. Стилист не набрал и 8 процентов голосов. Многие уверены, что дело в отсутствии пиар-компании.

«У меня, наверно, у единственного кандидата не было ни финансовой, ни административной поддержки», – считает стилист.

А недавно в СМИ появилась информация: бывшая суперзвезда в бедственном положение. Якобы у Зверева не хватает денег даже на еду. А в свет он выходит в старых нарядах. Вот и на премьере фильма артист выглядел довольно скромно.

«То что он возвращается – так дай бог. Кушать, наверное, захотелось», – предположил шоумен Рустам Солнцев.

«Деньги – очень больная тема, надо просто очень аккуратно. Много должны и, ну, я понимаю, что возможности отдать пока нет. У людей нет денег», – поделился суперзвезда.

Согласно официальным данным, за прошлый год Зверев заработал всего 305 тысяч рублей (3660 евро). Сумма весьма скромная по звездным меркам. Король гламура признается, всему виной – пандемия.

«Коронавирус и ситуация в стране подкосила. И я, как и все люди, конечно, это всех затронуло. Я не исключение», – разоткровенничался король гламура.

Сеть элитных салонов красоты стилиста закрылась из-за убытков.

«Вы знаете, деньги, они имеют такую особенность – они очень быстро заканчиваются», – отметил Сергей Зверев.

Гастролей и корпоративов нет. Пишут, что сейчас шоумен живет за счет авторских отчислений за прошлые хиты.

А ведь еще пять лет назад Сергей Зверев купался в роскоши, блистал на тусовках и эпатировал публику.

«Он – человек шоу, человек зрелищ, он артист априори», – считает писательница Лена Ленина.

Звездный стилист мог позволить себе любую прихоть: от личного самолета кораллового цвета за три миллиона долларов до отдельной квартиры для своей коллекции корон. А за одну только стрижку Зверев получал три тысячи евро, а это – около 250 тысяч рублей (3000 евро).

«Я не могу как-то себя ограничить в роскоши. Ну, не знаю, я на этом экономить не могу», – признался стилист.