Обратный отсчет: как дата рождения влияет на то, сколько нам осталось жить

Относиться слишком серьезно к такого рода предсказаниям не стоит, но задуматься и вовремя скорректировать грозящие вам опасности можно и нужно, считают нумерологи и предлагают самостоятельно определить вам предназначенное.
Например, дата рождения — 12 октября 1978 года. Получаем 29, суммируем — 11, снова прибавляем, получаем искомое 2, смотрим расшифровку.
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1
Дама с косой постучится в вашу дверь после 80 лет. Ваша жизнь будет словно яркая радуга, а смерть — словно легкий закат.
2
Велик риск гибели из-за несчастного случая. Обратите внимание, когда вам было либо будет 7, 19, 29, 45 или 67 лет. Велика вероятность продлить свое существование, если поостережетесь в указанные периоды жизни.
3
Жить вы будете долго, а вот умрете от недуга. Критичные для жизни годы — 44 и 73.
4
Четверки имеют все шансы прослыть долгожителями и полюбоваться сотней свечей на юбилейном торте в окружении внуков и правнуков. Хорошее самочувствие никогда не покинет вас.
5
Смертельные опасности постоянно где-то рядом, но вы умело умеете их избегать, а потому уйдете в мир иной по другим причинам, но уже в почтенном возрасте.
6
Наибольшую тревогу вызывает возраст в 13, 22, 47 и 68 лет. Кармические долги скажутся на длительности вашего жизненного пути.
7
Неожиданная смерть может настигнуть вас из-за катастроф и природных катаклизмов, вам стоит опасаться молний, пожаров и наводнений. Но при этом вы находитесь под покровительством самого сильного ангела-хранителя. Так что вероятность 50 на 50.
8
Игры со смертью — ваши любимые. Такой неоправданный риск может рано или поздно закончиться трагически. Все в вашей воле: найдя баланс в поисках острых ощущений, вы сможете прожить долго и счастливо.
9
50-летний юбилей такому коллекционеру вредных привычек в виде курения, спиртного и других рискованных мероприятий мало светит. Девятки редко доживают до глубокой старости, поэтому ему придется прикладывать больше усилий по поддержанию своего здоровья, чтобы подольше наслаждаться этим миром.
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