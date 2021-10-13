Бойня у Малахова: дочь Распутиной подралась с братом

Второй вечер у Андрея Малахова обсуждают непростые отношения в семье Маши Распутиной. Младшая дочь певицы обвиняет своего брата по отцу в сексуальных домогательствах. В какой-то момент дело дошло до рукоприкладства.

Маша-младшая, не справившись эмоциями, накинулась на Романа с кулаками. Тот дал отпор: повалил девушку на пол и стал таскать за волосы. От такой картинки волосы дыбом встали даже у много повидавшего Малахова.

- Аппаратная, давайте уйдем из эфира, - попросил он своих коллег.

Разнять дерущихся брата с сестрой смогли только с помощью охраны. После чего Роман заявил, что Мария сломала ему очки. «Они стоят дороже, чем она!» - кричал мужчина.

Дочь Распутиной в истерике была вынуждена на время уйти из студии.

- Он мою мать назвал проституткой. Мне предлагал секс в 17 лет! Он - чудовище, - кричала девушка, а потом плюнула Роману в лицо. Тот снова кинулся на сестру, но, к счастью, до второй драки дело не дошло.