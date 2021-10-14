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Буфеты и шведские столы в центре Таллинна: сколько стоит полноценно поесть и даже выпить

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Работаете в центре города, но не знаете, где можно сытно поесть? Предлагаем вам подборку буфетов и ресторанов со шведским столом.

Например, в здании Национальной библиотеке есть буфет Poogen, обед в котором стоит 1.20 евро за 100 г. Буфет работает с понедельника по пятницу с 11 до 16.

Семейный бранч от ресторана Nero

Шеф-повар Вирго Лиллепоол и его команда сделали подборку всеми любимых блюд, которые предлагаются на бранчах в Nero. Семейный бранч можно заказывать со вторника по воскресенье с 11.00 – 14.00. В меню как горячие, холодные, так и сладкие закуски, а также свежевыжатый апельсиновый сок и бутылочка игристого.

Цена семейного бранча 48 € на двоих. Кстати, этого количества достаточно для двух взрослых и двух детей в возрасте до 11 лет.

Еще как вариант обильного и доступного обеда — Lido.

Там вы найдете разнообразные блюда домашней кухни от 4.80 евро.

Буфет Tempo в отеле Tallink Express Hotel

Буфет при отеле может посетить любой. Самое дорогое предложение — 9.90 евро — за эту цену вы можете набирать себе, как первое, так и второе. Буфет работает по будням с 12 до 15.

City Grill

В отеле Tallink City Hotel предлагают по воскресеньям бранч с неограниченным количеством игристого вина. Клиентам карты Club One он обойдется в 21,60 евро (обычная цена 24 евро). Бранч с неограниченным количеством различных напитков (игристое вино, домашнее вино, пиво, сидр, безалкогольные напитки) стоит 26,10 € (обычная цена 29 €). Бранч сервируется по воскресеньям с 12.00 до 16.00.

Chat Cafe-Restaurant в торговом центре Stockmann

На последнем этаже в торговом центре Stockmann вы можете насладиться не только прекрасным видом на город, но и вкусно пообедать. Кафе предлагает начиная с 11.45 комплексный обед за 5.60 евро.

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