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Валерий Леонтьев тяжело болен и лежит в больнице

Валерий Леонтьев. ФОТО: Ruslan Krivobok / RIA Novosti

Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым, состояние которого оценивается как стабильно тяжелое, передает 5-tv.ru.

О том, что Леонтьев госпитализирован, стало известно случайно: Игорь Крутой, общаясь с подписчиками своего аккаунта в Instagram по поводу состояния здоровья друга Александра Серова, проговорился, что «Валерик в той же больнице».

Ранее концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев уверял, что певец находится дома и здоров, хотя были сведения, что артист занимается самолечением при кашле и сопутствующей высокой температуре.

Известно, что 72-летний Леонтьев легче переносит вирусное заболевание, так как был привит от COVID-19, в отличие от упрямо отказывавшегося прививаться 67-летнего Александра Серова: у исполнителя хитов «Мадонна» и «Я люблю тебя до слез» зафиксировано 75% поражения легких.

«Состояние его можно, наверное, обозначить так — „стабильно плохо“. Но он не на ИВЛ! Лечат очень опытные врачи!» — цитирует коллегу певца KP.RU.


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