Стюардесса раскрыла на видео, что ей и коллегам ни в коем случае нельзя делать на борту и вне его

В ролике Виктория, одетая по всем принятым стандартам, рассказывает, как должна выглядеть стюардесса. Любые видимые модификации, как татуировки, наращённые ресницы и ногти, а также яркие волосы, строго запрещены. Также бортпроводницам нельзя жевать жвачку, гримасничать, ругаться, поправлять одежду и прическу у всех на виду и брать денежную благодарность от пассажиров. А если кого-то из экипажа увидят в магазине или заведении, продающем алкоголь, то его ждут санкции, пишет Life.ru.

И это все вдобавок к тому, что бортпроводницы должны носить юбки, туфли на каблуках, красную помаду и многое другое. Здоровый образ жизни и диеты стоят в приоритете, ведь такие девушки должны всегда выглядеть идеально и быть лицом своей авиакомпании. Стюардессы обязаны всем улыбаться и быть максимально вежливыми, находить выход из ситуации, который устроил бы всех. Такое суровое отношение к экипажу вызвало бурные эмоции у многих пользователей.