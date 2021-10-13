Эстонский ресторан предлагает купить «Место в горсобрании» и «Разрешение на стройку»

На этой неделе вы можете попробовать салат Цезарь «Выбери меня» за 8 евро, «Партийную пасту» с разными добавками за 7-9 евро, «Разрешение на стройку в заповеднике» или домашние пельмени за 6.50, «Место в горсобрании» или сырные шарики за 5 евро, а также «Помощь чиновнику» за 6 евро в виде бастурмы и прочее.