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Эстонский ресторан предлагает купить «Место в горсобрании» и «Разрешение на стройку»

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Бар-ресторан Laulasmaa Lounge опубликовал «предвыборное меню», в котором есть салат «Выбери меня» и «Партийная паста».

На этой неделе вы можете попробовать салат Цезарь «Выбери меня» за 8 евро, «Партийную пасту» с разными добавками за 7-9 евро, «Разрешение на стройку в заповеднике» или домашние пельмени за 6.50, «Место в горсобрании» или сырные шарики за 5 евро, а также «Помощь чиновнику» за 6 евро в виде бастурмы и прочее.

Смотрите оригинальное меню!

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