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ТОП-5 успешных знаков Зодиака, которым все завидуют

Зависть. Фото иллюстративное ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Астрологи объяснили, почему представителям некоторых знаков Зодиака все завидуют. Их считают любимцами судьбы. Деньги и успех сами текут к ним в руки. Кто они, рассказывает 5-tv.ru.

Близнецы

Близнецы легко завязывают контакты и имеют неплохие связи. Они быстро договариваются с партнерами, заводят дружбу с потенциальными заказчиками. Со стороны часто кажется, что Близнецы беззаботно проводят время, а все «ништяки» даются им легко. На деле же двойственная сущность Близнецов позволяет им и весело проводить время, и серьезно подходить к выполнению своих обязанностей.

Львы

Львы требуют к себе повышенного внимания, а «царская» осанка действительно открывает многим из них нужные двери без особого труда. У них хорошо получается добиваться успеха, так что им часто завидуют.

Весы

Весов считают слишком заносчивыми. Все дело в том, что Весы привыкли скрывать свои переживания за маской. Они улыбаются, но много делают для своего успеха, так что благодарить за него им стоит только самих себя. А завистников они привыкли игнорировать.

Стрельцы

Со стороны может казаться, что Стрельцам во всем везет. В чем только не обвиняют их завистники! А на практике Стрельцы привыкли «не париться», жить одним днем, радоваться малому. Может быть, именно поэтому они не боятся рисковать, а когда у них все получается, то это именно по причине их собственных действий. Им не благоволит удача, но неприятности они игнорируют и с завидным упорством идут к своей цели. Вот тут действительно есть, чему позавидовать.

Водолеи

Водолеи — настоящие счастливчики. У них все самое лучшее, но завидовать им не стоит. Они постоянно ведут борьбу с покровительствующей им планетой Уран, которая в случае лени или нежелания отдаваться делу целиком может ответить шквалом неприятностей.

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