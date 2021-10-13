ТОП-5 успешных знаков Зодиака, которым все завидуют

Близнецы

Близнецы легко завязывают контакты и имеют неплохие связи. Они быстро договариваются с партнерами, заводят дружбу с потенциальными заказчиками. Со стороны часто кажется, что Близнецы беззаботно проводят время, а все «ништяки» даются им легко. На деле же двойственная сущность Близнецов позволяет им и весело проводить время, и серьезно подходить к выполнению своих обязанностей.

Львы

Львы требуют к себе повышенного внимания, а «царская» осанка действительно открывает многим из них нужные двери без особого труда. У них хорошо получается добиваться успеха, так что им часто завидуют.

Весы

Весов считают слишком заносчивыми. Все дело в том, что Весы привыкли скрывать свои переживания за маской. Они улыбаются, но много делают для своего успеха, так что благодарить за него им стоит только самих себя. А завистников они привыкли игнорировать.

Стрельцы

Со стороны может казаться, что Стрельцам во всем везет. В чем только не обвиняют их завистники! А на практике Стрельцы привыкли «не париться», жить одним днем, радоваться малому. Может быть, именно поэтому они не боятся рисковать, а когда у них все получается, то это именно по причине их собственных действий. Им не благоволит удача, но неприятности они игнорируют и с завидным упорством идут к своей цели. Вот тут действительно есть, чему позавидовать.

Водолеи