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Снятый с рейса пассажир попытался залезть обратно в самолет и попал на видео

Самолет авиакомпании Delta. ФОТО: Bayne Stanley

В Ирландии агрессивный пассажир, которого сняли с рейса авиакомпании Ryanair, попытался залезть обратно в самолет и попал на видео. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Дублина. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в розовой футболке стоит рядом с воздушным судном и кричит, используя нецензурную брань, пишет Lenta.ru.

Затем дебошир забрался на лестницу и, вопреки попыткам сотрудников авиагавани остановить его, поднялся в самолет, где едва не вступил в драку с бортпроводниками. При этом среди остальных пассажиров началась паника — они начали кричать ему «Пошел вон!».

Видео стало вирусным — оно набрало в социальной сети TikTok более 26 тысяч лайков. Аэропорт Дублина отказался комментировать видео из-за «вопросов безопасности».


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