Снятый с рейса пассажир попытался залезть обратно в самолет и попал на видео

Инцидент произошел в аэропорту Дублина. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в розовой футболке стоит рядом с воздушным судном и кричит, используя нецензурную брань, пишет Lenta.ru .

Затем дебошир забрался на лестницу и, вопреки попыткам сотрудников авиагавани остановить его, поднялся в самолет, где едва не вступил в драку с бортпроводниками. При этом среди остальных пассажиров началась паника — они начали кричать ему «Пошел вон!».