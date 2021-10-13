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44-летняя «сахарная мамочка» рассказала, сколько денег дает на карманные расходы своему юному любимому человеку

44-летняя блогер Джули из Америки, которая позиционирует себя как «сахарная мамочка», встречается с парнем на пятнадцать лет моложе ее. Недавно женщина рассказала в своем микроблоге, сколько денег на карманные расходы дает своему молодому человеку, пишет The Sun.

Джули, которая живет в Америке, 44-летняя сахарная мамочка, у которой почти полмиллиона поклонников в Instagram. Женщина также ведет TikTok, и именно там Джули ответила на дерзкие вопросы подписчиков.

Во-первых, они хотели узнать, покупает ли она что-нибудь для своего 29-летнего любимого человека. «Да, все, что он захочет», - призналась Джули, заявив, что взамен она также получает все, что просит.

Кроме того, подписчики хотели знать, дает ли Джули любимому человеку деньги на карманные расходы. «Да, 15 000 долларов (13 000 евро) в месяц», - призналась Джули. Женщина уточнила, что недавно ей пришлось сократить карманные деньги парня, потому что он забыла помыть бассейн.

Такая крупная сумма многих удивила. «Зачем столько платить? Это не похоже на правду. Я не думаю, что эта женщина так много зарабатывает», - прокомментировала видео Джули TikTok скептически настроенная женщина. «Это печально, никакой самооценки нет», - написал другой пользователь.

Джули призналась, что люди поражаются их разницей в возрасте и ее регулярно спрашивают, не боится ли она, что ее 29-летний мужчина бросит ее ради кого-то помоложе. На это она шутливо отвечает: «Разве он не должен больше беспокоиться о том, что это сделаю я?».

А когда они вместе, ее парня часто принимают за ее сына. Однако Джули, похоже, не беспокоят никакие комментарии, и она шутит: «Думаю, он мог бы им быть».

@julie.withthebooty

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