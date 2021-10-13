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Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 13 по 24 октября

ФОТО: Shutterstock

Астролог Анисимова рассказала о влиянии планет на знаки Зодиака с 11 по 24 октября. Об этом пишет Пятый канал.

Астролог Наталья Анисимова рассказала о событиях, ожидающих представителей зодиакального круга.

По мнению экспертов в области тонких материй, влияние небесных тел на земную жизнь не ограничивается природными явлениями. Планеты и звезды, уверены астрологи, программируют судьбу каждого человека в день его рождения. Поэтому некоторые события в жизни представителей зодиакального круга неизбежны, а цели – недостижимы. Но порой Вселенная проявляет милость и дарует мгновения радости. Астролог Наталья Анисимова рассказала, какие планеты принесут людям перемены в период с 11 по 24 октября.

Юпитер добавит оптимизма и возможностей рожденным:

12.02 – 14.02; 12.04 – 14.04; 13.05 – 15.05; 13.06 – 15.06; 15.08 – 17.08; 16.10 – 18.10; 15.11 – 17.11; 14.12 – 16.12.

Тем, кто родился в указанные выше даты, Анисимова пророчит успехи в карьере. Ближайшие дни станут прекрасным периодом для профессионального развития и роста. Появятся хорошие шансы повысить свой авторитет в коллективе и заслужить признание окружающих. Не исключено покровительство влиятельных лиц, которые облагодетельствуют и щедро одарят.

Сатурн добавит терпения и мудрости рожденным:

27.01 – 30.01; 27.03 – 30.03; 26.04 – 30.04; 27.05 – 31.05; 29.07 – 01.08; 29.09 – 02.10; 30.10 – 02.11, 28.11 – 01.12.

Окольцованная планета заставит затянуть пояс и немного погрустить, потому что самое интересное и увлекательное, даже если это давно запланировано, придется отложить. Свои силы в этот период придется направить на укрепление самой структуры жизни, наведение порядка в ней, осознание ответственности за свои решения, за тех, кого приручили и полюбили.

Уран добавит непредсказуемости рожденным:

05.01 – 07.01; 03.02 – 05.02; 04.03 – 06.03; 04.05 – 06.05; 05.07 – 07.07; 06.08 – 08.08; 06.09 – 08.09; 06.11 – 08.11.

Коварный Уран наполнит месяц сюрпризами. Лучше заранее настроить себя на любой исход любого намеченного на ближайшее время мероприятия. Все может пойти совершенно не так, как вы предполагали, будьте к этому готовы. Не переживайте, ведь некоторые неожиданности окажутся весьма приятными!

Марс заведет рожденных:

08.01 – 19.01; 06.04 – 18.04; 08.07 – 21.07; 09.10 – 22.10.

Вам сейчас может быть очень тяжело! Это связано с огромным запасом нерастраченной энергии, которая буквально кипит и клокочет внутри. А выплеснуть ее некуда, из-за чего возможны ссоры с близкими и даже травмы! Лучшими и самыми легко реализуемыми способами успокоить бурлящую кровь, Анисимова назвала спор и секс. А если вспомнить утверждение певца Артура Пирожкова о том, что секс — это лучший спорт… Ну, вы поняли, что делать в октябре.

Черная Луна может соблазнить рожденных:

29.02 – 03.03; 31.05 – 03.06; 02.09 – 05.09; 01.12 – 04.12.

В эти дни может проявиться наработанная карма, в том числе и родовая. Не идите на поводу у своих желаний и иллюзий. Сейчас можно запутаться и свернуть с верного пути на тропу не обещающих ничего хорошего соблазнов. Некоторые из вас почувствуют недомогание и упадок жизненных сил. Проведите максимум времени в покой и не слушайте искусителей – они не желают вам блага!

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

21.02 – 24.02; 22.05 – 25.05; 24.08 – 27.08; 23.11 – 26.11.

Сама судьба в октябре подскажет вам, куда стоит двигаться, как ускорить процесс эволюции вашей души. Повсюду вы увидите знаки, если будете достаточно внимательны. Прислушайтесь к своей интуиции, не игнорируйте сигналы Вселенной. Не бойтесь идти у нее на поводу, ведь она дает верное направление!

Венера принесет радость и море удовольствий рожденным:

24.01 – 10.02; 24.03 – 10.04; 26.07 – 13.08; 26.09 – 14.10; 25.11 – 12.12.

Венера принесет рожденным в эти дни ощущение гармонии с собой и целым миром. Насладитесь чудесным периодом как следует, не ограничивайте себя, вы заслужили удовольствия, внимание, флирт, подарки и комплименты! Принимайте с радостью. Если окружение не спешит заботиться о вас, сделайте это сами – балуйте себя, цените и берегите.


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