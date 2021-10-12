Вопрос читателя: почему у банкомата Swedbank на площади Вабадузе другое название?

«Банкомат Swedbank, что на площади Вабадузе, превратился в автомат PostFinance», - пишет читатель Elu24. Действительно ли швейцарская финансовая служба теперь работает в Эстонии?
Темным осенним вечером по дороге домой читатель Elu24 заметил, что вывеска банкомата Swedbank была изменена на вывеску PostFinance, швейцарского подразделения финансовых услуг, основанного в 1906 году.
Это пятое по величине розничное финансовое учреждение Швейцарии, занимающееся национальными и международными платежами и небольшой, но растущей долей сбережений, пенсий и недвижимости.
Действительно ли швейцарская финансовая служба теперь работает и в Эстонии?
Медиа-менеджер Swedbank Карин Лаурима объясняет, что это всего лишь реквизит. «У этого банкомата недавно проходили съемки, и из-за человеческой ошибки реквизит фильма, в виде таблички, остался на месте».
Лаурима приносит свои извинения клиентам, которых смутила ситуация, и добавляет, что на данный момент съемки закончены, весь реквизит унесен, и банкомат готов к работе. Лаурима добавляет, что кино снималось не с помощью Swedbank.