Вопрос читателя: почему у банкомата Swedbank на площади Вабадузе другое название?

Темным осенним вечером по дороге домой читатель Elu24 заметил, что вывеска банкомата Swedbank была изменена на вывеску PostFinance, швейцарского подразделения финансовых услуг, основанного в 1906 году.

Это пятое по величине розничное финансовое учреждение Швейцарии, занимающееся национальными и международными платежами и небольшой, но растущей долей сбережений, пенсий и недвижимости.

Банкомат на Вабадузе ФОТО: Lugeja foto

Действительно ли швейцарская финансовая служба теперь работает и в Эстонии?

Медиа-менеджер Swedbank Карин Лаурима объясняет, что это всего лишь реквизит. «У этого банкомата недавно проходили съемки, и из-за человеческой ошибки реквизит фильма, в виде таблички, остался на месте».