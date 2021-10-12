Том Круз появился на публике, но его лицо изменилось так, что от звезды Голливуда там нет и следа

На днях 59-летний актёр Том Круз вместе с сыном Коннором посетил бейсбольный матч в Сан-Франциско. Голливудская звезда, несмотря на свой статус, сидела на обычных трибунах и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. Однако многих в Сети поразила внешность Круза, который все трюки обычно выполняет сам — даже самые сумасшедшие, пишет Life.ru.

На снимках с игры Том Круз предстал очень опухшим — его лицо раздулось до невероятных размеров, что не на шутку испугало поклонников актера. Те заподозрили его в злоупотреблении косметологическими процедурами и уколами красоты, после которых часто появляется отёк, пишет Daily Mail.

Сперва фанаты не поверили, что на снимках настоящий Том Круз, но сидящий рядом 26-летний Коннор доказал обратное. Мальчика голливудский актёр с Николь Кидман — своей на тот момент женой — усыновил сразу после его рождения (как и девочку Изабеллу). Коннор вместе с сестрой разделили убеждения отца, который является сайентологом. Парень, в отличие от родителей, ведет тихий образ жизни, обосновавшись в коммуне сайентологов во Флориде.



