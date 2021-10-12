Долина хвасталась в Instagram молодым лицом, но эти снимки без фотошопа раскрыли о ней всю правду

Известная 66-летняя певица Лариса Долина с фанфарами вернулась на сцену, похудев на 20 килограммов и удивительно похорошев. Она сменила гардероб на более молодежный, и теперь на фото народную артистку легко принять за студентку. Однако не так уж сильно и посвежела певица, если верить снимкам, которые то и дело появляются в Сети, пишет Life.ru.

На концерте, посвященном 100-летию армянского композитора Арно Бабаджаняна, который проходил в Кремле, артистка дала краткое интервью. Она высказала мнение, что сейчас мало по-настоящему сильных вокалистов, которые могут потянуть песни великого композитора. Но шок у зрителей вызвали не ее слова, а внешний вид, который оставлял желать лучшего.

На снимках Долина выглядела точно на свой возраст — лицо не было таким аккуратным, а кожа обвисла и покрылась морщинами. Это никак не походило на тот образ, который артистка демонстрирует в «Инстаграме».



