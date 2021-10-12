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Обобрала до нитки! Элджей остался без дома после развода с Настей Ивлеевой

Настя Ивлеева и Элджей. ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/?hl=en

Слухи о расставании Насти Ивлеевой и рэпера Элджея появились еще весной, но тогда никто не хотел в них верить. Лишь в конце лета звезды официально объявили о разводе, появившись на обложке светского журнала, пишет Стархит. Все это время люди гадали, как же поделят имущество знаменитости?

И Настя Ивлеева, и Элджей далеко не бедные люди. Ведущая, по подсчетам Forbes, зарабатывает более трех миллионов долларов в год, не уступает ей и рэпер, у которого почти два миллиона дохода — это при том, что концертов в последние месяцы не было.

Сегодня стало известно, что при разводе Насте Ивлеевой достался загородный дом в Подмосковье, земельный участок с гаражом, а также несколько элитных иномарок. Наибольший интерес здесь представляет загородный дом, стоимость которого колеблется от 25 до 45 миллионов рублей (от 300 до 542 тысяч евро) — в зависимости от отделки. В нем 2 этажа, площадь 364 квадратных метра, а также гараж. Кроме того, 30-летняя Настя заберет себе пять элитных автомобилей и четыре гектара земли. Все имущество оценивают в 150 миллионов рублей (1 миллион 800 тысяч евро).

Что же останется Элджею? Раньше у него была половина дома, но он благородно оставил все Ивлеевой. Себе он взял лишь внедорожник «Хаммер», спортивную BMW, а вот недвижимости у него нет. По сообщениям журналистов, рэпер прописан у родителей в квартире в Новосибирске, откуда он родом.

Отметим, что Ивлеева в одном из интервью сообщила, что по-прежнему любит Элджея. Для нее он по-прежнему родной человек. Их отношения за годы совместной жизни угасли, но они продолжают общаться. Настя даже опубликовала ссылки на новые музыкальные творения рэпера в своих соцсетях.


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