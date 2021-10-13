ВИДЕО ⟩ Танец как орудие убийства: закулисье «Танцпола» - одного из самых сильных спектаклей «Золотой маски»

Балет - это всегда филигранная пластика, неимоверная грация и красота каждого, кто принимает участие в постановке. Бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген для труппы «Балета Москва» поставил спектакль «Танцпол», посвященный танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. На марафонах люди практически без остановки танцевали до последней оставшейся пары. У них было только пятнадцать минут в час, чтобы перевести дыхание, поесть или поспать, остальное время нужно было двигаться, причем не обязательно танцевать, модно было просто топтаться на месте. Танцоры делали это не только за деньги, но и за еду. И подобные марафоны длились неделями и месяцами. Интересно, что залы, где проходили эти танцы в режиме нон-стоп, были всегда забиты зрителями, которые платили за зрелище. Конечно, количество смертей на танцполах было огромным.