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ВИДЕО ⟩ Танец как орудие убийства: закулисье «Танцпола» - одного из самых сильных спектаклей «Золотой маски»

В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» зрители Эстонии могут увидеть потрясающий балет «Танцпол». Мы побывали на репетиции спектакля и узнали у ведущих артистов труппы, как долго они могут танцевать без остановки, на каких диетах сидят танцовщицы и у всех ли такие уродливые стопы, как у Анастасии Волочковой.

Балет - это всегда филигранная пластика, неимоверная грация и красота каждого, кто принимает участие в постановке. Бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген для труппы «Балета Москва» поставил спектакль «Танцпол», посвященный танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. На марафонах люди практически без остановки танцевали до последней оставшейся пары. У них было только пятнадцать минут в час, чтобы перевести дыхание, поесть или поспать, остальное время нужно было двигаться, причем не обязательно танцевать, модно было просто топтаться на месте. Танцоры делали это не только за деньги, но и за еду. И подобные марафоны длились неделями и месяцами. Интересно, что залы, где проходили эти танцы в режиме нон-стоп, были всегда забиты зрителями, которые платили за зрелище. Конечно, количество смертей на танцполах было огромным.

Репетиция бадета "Танцпол" ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Спектакль «Танцпол» посвящен многогранным свойствам танца, который может и исцелять, и разрушать тело танцующего человека. Экстремальная хореография на пределе возможностей, балансирование между катарсисом и травмой – все это обещает спектакль «Танцпол».

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