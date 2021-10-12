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Больше не скрывает? Киркоров отдыхает в США со странными парнями

Филипп Киркоров ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

На данный момент Филипп Киркоров отдыхает заграницей. 54-летний артист развлекается в США с молодыми парнями, время от времени делясь новыми снимками.

«От прежнего Филиппа и следа не осталось», «Совсем скатился», «Уже не скрывает… совсем уже…», «Ужас, и мы живем рядом с такими людьми», «Никогда бы не подумала, что он станет таким», «Примадонна наверно уже давно разочаровалась», «Совсем распустил себя»,- пишут в сети к публикации Киркорова, пишет Prostoklassno.ru.

Филипп Киркоров с другом ФОТО: Cкриншот

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