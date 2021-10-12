Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова рассказала о дорогом подарке от Крутого

Напомним, в настоящий момент после двухлетнего перерыва участия в съемках вокальных проектов она стала участницей шоу Шоумаскгоон на НТВ.

В беседе с журналистом Анкудинова рассказала о жизни в детдоме, о том, как обрела семью, об учебе в ГИТИСе и многом другом, в том числе и об участии в ее судьбе известного композитора Игоря Крутого, пишет TopNews.ru.

По ее словам, именно он воплотил в жизнь ее самую заветную мечту последних лет.

Юная и начинающая артистка пояснила, что всегда мечтала о московской квартире и именно Крутой подарил ей заветные квадратные метры в Москве.

«Игорь Яковлевич Крутой решил исполнить мою самую заветную мечту и подарил мне квартиру в Москве, куда я и переехала», – пояснила Диана.

Переезд Анкудиновой из Тольятти в Москву произошел в 2018 году, сразу после участия в шоу «Ты супер!», где она стала победительницей.

Столичные владения оформлены в собственности именно Дианы, а не ее приемных родителей.

Площадь двухкомнатной квартиры составляет 37 кв.м. и находится, по словам владелицы, в «хорошем удобном районе».

При этом она отказалась уточнять в каком именно, а также какие станции метро расположены рядом.

«Я могу точно сказать, что Игорь Яковлевич – это человек слова. И если он что-то сказал, то сделает это. Я очень рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди», – говорит Диана.



