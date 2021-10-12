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Прогноз экстрасенса Мэрилин Керро на выборы: электронному голосованию не следует доверять

Marilyn Kerro saates «Õhtu!» ФОТО: Kanal 2

Уважаемый экстрасенс Мэрилин Керро в очередной раз разложила свои карты и предсказала возможные исходы местных выборов. При этом экстрасенс весьма насторожено относится к электронному голосованию, и настаивает, что ему нельзя доверять. Но, видимо, каждый сам решает, какому источнику верить и каким путем голосовать.

Экстрасенс разложила плавно карты и посмотрела, какой потенциал есть у всех кандидатов. Она отметила, что сама не очень разбирается в партиях, но будет делать предположения из того, что написано на картах.

Первым делом она решила взглянуть, как дела обстоят у партии Реформ. "Многие люди знают и слышали, наверное, в новостях, что у них очень большой спад. Посмотрим, как пойдет у реформистов на этот раз. Карты следует тасовать до тех пор, пока вы не почувствуете, что больше не хотите их тасовать. Вот тогда пора остановиться'', - советует Керро.

Керро рассказала, как будут обстоять дела у популярной партии в краткосрочной и долгосрочной перспективе. "Основываясь на картах, я бы сказал, что у них все еще есть своя собственная группа избирателей, которая им верна, но вот карта Сатаны и Выбора. Я бы советовала всем людям, чтобы они пошли голосовать очным путем, а не путем электронного голосования. Не хочу верить, что это очень честно. Короче говоря, отсюда происходит какая-то неразбериха. Я также смотрю на долгосрочную перспективу, чтобы понять все более подробно", - говорит Керро.

Она еще раз осторожно потасовала карты и сделала новое предсказание для "белок". ''Если посмотреть на это с точки зрения долгой перспективы, то все равно, карта Хитрости вновь говорит сама за себя. Реформисты точно не пропадут из поля зрения в ближайшем будущем. У них все еще есть гарантированная позиция. Я не вижу больших потерь голосов'', - говорит Керро.

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