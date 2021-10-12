Публика ошарашена: Ким Чен Ын поделился своей диетой

После недавнего появления Ким Чен Ына на параде, многие задавались вопросом: как ему удалось так сильно похудеть и почему на нем так странно смотрится «тройка»? Если на последний вопрос ответить довольно сложно, то на первый нашли ответ британские журналисты.

Как оказалось, похудеть ему удалось во время своего отпуска. Свое время он посвятил изучению двух новых туристических концепций, а также помощи в создании дизайна бутылок, грузовых кораблей, школьной формы и логотипов компаний, пишет газета The Times.

Как признались в британской газете, к такому выводу пришли после изучения фотографий с новой выставки промышленного дизайна в Пхеньяне. Участники выставки представили различные северокорейские художники, которые представили свои дизайнерскими работами. В одном из списков нашли дни, когда северокорейский лидер лично рассматривал подобные дизайн-проекты, и они совпали со временем его пропажи из поля зрения общественности.



