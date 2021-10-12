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Тяжелобольная Лариса Гузеева опубликовала видео из палаты

Лариса Гузеева ФОТО: Кадр из видео

Несколько дней назад 62-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусом. 

По данным СМИ, у артистки было поражено 60% легких. Она хранила молчание и не выходила в соцсети. Но накануне вечером она опубликовала в Instagram-сторис несколько видеороликов, показав, чем она занимается во время лечения.

Лариса засняла свою темную палату, в которой светится экран телевизора. На нем артистка смотрит мультфильм «Котенок по имени Гав», пишет RUS.TVNET.lv.

Фолловеры Гузеевой сочли публикацию хорошим знаком. Они уверены, что знаменитости стало лучше. В комментариях они пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, в конце сентября знаменитость написала в Instagram: «Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание».

Ранее СМИ сообщили, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.

На тот момент у нее был отрицательный результат теста на коронавирус. Ей его сделали в больнице. Состояние звезды оценивалось как стабильное. Диагноз не назывался. Кроме того, имелась информация о «сильном стрессе» у телеведущей.

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