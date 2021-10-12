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Астролог раскрыл, как дружат знаки Зодиака, и вот к кому лучше не поворачиваться спиной

Друзья. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Астролог Алексей Фандеев рассказал, с кем из представителей зодиакального круга нужно держать ухо востро, а с кем можно расслабиться и радоваться жизни, пишет Лайф.

Звёзды говорят, что самые активные и надёжные люди в дружбе — это «огненные» знаки: Овен, Стрелец и Лев. Они привнесут в вашу жизнь кипучую энергию. Но нужно знать и о занятных особенностях. К примеру, Овен — вечный ребёнок, он вспыльчив, но быстро прощает обиды. Лев дружит только с самыми лучшими, Стрельцы всегда готовы помочь, но очень ранимы, поэтому их нужно беречь.

«Водные» знаки — Скорпион, Рак и Рыбы — при общении не могут обойтись без постоянных манипуляций. Однако ради своих близких они готовы пожертвовать чем угодно. По словам астролога, с людьми этих знаков зодиака вам никогда не будет скучно — «с ними жизнь похожа на бразильский сериал». Раки могут дружить так, словно вы связаны одной кровью. Хитрые Рыбы будут дёргать вас за ниточки, но в то же время готовы делиться своей мудростью, что может заметно упростить вам жизнь. А дружба со Скорпионом — прямой путь к самосовершенствованию.

«Воздушные» знаки — Близнецы, Весы и Водолей — душа компании, ведь они просто не могут жить без общения, однако ценить его не всегда умеют. Они могут игнорировать интересы и эмоции близких. Поэтому звёзды советуют дважды подумать, прежде чем начинать общение с этими знаками. Близнецы могут наговорить лишнего. Водолеи заботятся лишь о своих проблемах, а Весы просто не слышат своих друзей.

«Земные» знаки — Козерог, Дева и Телец — зачастую заводят дружбу на всю жизнь, рассказал астролог 5-tv.ru. Однако Козероги склонны долго помнить нанесённые обиды. Девы могут высказать в лицо всю правду, не церемонясь с чужими чувствами. А Тельцы обожают повеселиться. Особенно когда за это платит кто-то другой.


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