Вы только посмотрите, какого горячего кандидата прятала партия EKRE!

Бывший бодибилдер и тренер Марек Калмус (50), который несколько недель назад присоединился к Консервативной народной партии Эстонии, сказал Elu24, что идея баллотироваться в местный совет уже давно не давала ему покоя, но он все воздерживался от нее.

«В последние годы стало появляться все больше пустых обещаний от чего терпение лопнуло», - объяснил Калмус решение участвовать в выборах в местные самоуправления 17 октября этого года.

Решение присоединиться к EKRE было принято быстро, поскольку, по словам бодибилдера, это единственная партия, планы и взгляды которой совпадают с его собственными. «100% и без преувеличения», - добавил он. «EKRE хочет и делает все, чтобы дать людям лучшее будущее», - сказал Калмус, который считает, что другие партии дают только пустые обещания.

Обещания на выборах!

В случае присоединения к совету местного самоуправления Марек обещает начать работу в первую очередь над улучшением качества питания детей и молодежи и продвижением активного образа жизни. «Молодым людям, особенно тем, кто не имеет материальных возможностей для участия в деятельности спортивных клубов, должна быть предоставлена ​​возможность бесплатно попробовать себя в различных видах спорта. Прежде всего, с целью привить эти привычки в жизнь молодых людей, потому что именно от них зависит здоровье наших людей, и, в конце концов, здоровый человек всегда полезнее и дешевле обходится для общества, чем со слабым здоровьем».

Калмус признал, что в течение более 20 лет он ежедневно консультировал людей по вопросам питания, но не понимает, почему этим не занимаются на национальном уровне. «Вопрос всегда поднимается перед выборами, но там же и остается», - сказал он. «Для кого мы строим более красивый, процветающий и умный мир - непонятно, ведь такими темпами скоро не будет так много людей, которые смогли бы им насладиться».

Marek Kalmus ФОТО: Raigo Pajula

О тренерской работе не забуду

Калмус пообещал, что, став членом совета, продолжит тренерскую работу. Обращались ли к нему члены EKRE по поводу диеты или индивидуальных тренировок? «Пока нет, в связи с нынешними выборами. Но в прошлом многие общественные деятели хотели получить мои инструкции по диете и упражнениям, и, конечно же, среди них были политики, - поделился спортсмен.

Прошлым летом Elu24 писал о том, как Калмус, который пошел на пляж, был шокирован тем, сколько среди нас людей с избыточным весом. «Стоит мужчина моего роста, ему около 30 лет. Обхват брюха не менее полутора метров. Корма широкая, как пристань. Необъятный живот выпирает почти на полметра вперед от человека», - описал он увиденное на пляже.

«Честно говоря, у меня вопрос, как вы, дорогие люди, выживаете?» - задался вопросом культурист.

Мастер почти во всем Марек Калмус - трехкратный чемпион мира по фитнесу, пятикратный чемпион Европы и пятикратный бодибилдер в абсолютном кубке Эстонии. Кроме того, он является чемпионом Эстонии по сжатию груди, четырехкратным чемпионом Эстонии по треккингу и неоднократно избирался лучшим спортсменом-мужчиной в городе Эльва. В 2009 году Эстонская ассоциация бодибилдинга и фитнеса наложила пожизненный запрет на Калмуса, уличенного в употреблении допинга.



