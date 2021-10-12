Яак Аавиксоо, друг президента Кариса: он доброжелательный и любит пошутить, но...

Аавиксоо подтвердил, что имя Кариса упоминалось и во время предыдущих выборов, поэтому в этом году это не стало для него большим сюрпризом. «Его качества немного выше, чем занимаемые им до этого должности», - сказал Авиксоо.

«Он приветливый и умный, доброжелательный и понимающий», - описал Аавиксоо своего друга, добавив, что иногда новоиспеченный президент может и разозлиться, но все-таки Карис очень приятный человек и любит пошутить. «Эти шутки в столь зрелом возрасте уже намного скромнее, чем в университетские годы».

По словам Аавиксоо, Карис - командный игрок. «Он много слушает. Он слушает и думает. Умение слушать - очень важное качество».

По словам друга, Карис гораздо менее вспыльчивый, чем он сам и, возможно, предыдущий президент Керсти Кальюлайд. Он обладает вдумчивостью и способностью уравновешивать то, что, по мнению Аавиксоо, ценится на этой должности выше, чем активность и поспешность.

«Эта должность перешла в нужные руки», - сказал он, добавив, что хотел бы видеть Кариса на посту президента два срока, то есть десять лет .