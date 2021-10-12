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Глаз уже не видно: лицо Надежды Бабкиной неприлично распухло

Надежда Бабкина ФОТО: скриншот с youtube.com

71-летняя Надежда Бабкина не собирается сдаваться без боя в стремлении выглядеть на несколько десятилетий моложе своего биологического возраста. На днях артистка явно решилась на кардинальные перемены, которые так и не оценили ее поклонники, пишет eg.ru.

Бабкина уже на протяжении многих лет счастлива в отношениях с молодым партнером Евгением Гором. Звезда не скрывает, что ее полностью устраивает гостевой брак с красавцем, от которого она попросту не успевает устать. Наличие гражданского мужа, годящегося ей в сыновья, заставляет народную артистку РФ с особенной тщательностью следить за своей внешностью.

В Инстаграме Надежды Бабкиной появились свежие снимки, на которых ее лицо выглядит, мягко говоря, не очень привычно. В первую очередь подписчиков смутили узкие глаза любимой артистки, своим видом напоминающие щелочки. Само же личико Надежды Георгиевны распухло до неприличия, о чем ей и было заявлено в комментариях. Судя по всему, брюнетка переусердствовала с «уколами красоты», частенько лишающими женщин собственной индивидуальности. «Ой, у бабушки и глазок уже на видно», — не смогла сдержать удивления одна из фанаток артистки.

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