Глаз уже не видно: лицо Надежды Бабкиной неприлично распухло

Бабкина уже на протяжении многих лет счастлива в отношениях с молодым партнером Евгением Гором. Звезда не скрывает, что ее полностью устраивает гостевой брак с красавцем, от которого она попросту не успевает устать. Наличие гражданского мужа, годящегося ей в сыновья, заставляет народную артистку РФ с особенной тщательностью следить за своей внешностью.

В Инстаграме Надежды Бабкиной появились свежие снимки, на которых ее лицо выглядит, мягко говоря, не очень привычно. В первую очередь подписчиков смутили узкие глаза любимой артистки, своим видом напоминающие щелочки. Само же личико Надежды Георгиевны распухло до неприличия, о чем ей и было заявлено в комментариях. Судя по всему, брюнетка переусердствовала с «уколами красоты», частенько лишающими женщин собственной индивидуальности. «Ой, у бабушки и глазок уже на видно», — не смогла сдержать удивления одна из фанаток артистки.