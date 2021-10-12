Скончалась супруга Вахтанга Кикабидзе: кем она была?
Ирина Кебадзе ушла из жизни поздно вечером 11 октября. Печальную новость подтвердил директор Вахтанга Кикабидзе, пишет «Стархит».
Ирина Кебадзе ушла из жизни поздно вечером 11 октября. Печальную новость подтвердил директор Вахтанга Кикабидзе, пишет «Стархит».
Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе прожили в браке более 50 лет. Сейчас 83-летний артист находится в подавленном состоянии, поэтому не может общаться с журналистами. Комментарий по поводу произошедшего согласился дать его директор Олег Толмачев.
«Она умерла сегодня. Долгое время Ирина Григорьевна болела», — отметил представитель актера.
Точный диагноз Кебадзе не называется. Однако Олег Толмачев отметил, что речь идет не о коронавирусе. О дате и месте похорон информация появится позднее.
Напомним, что Ирина Кебадзе — популярная грузинская артистка. Она посвятила всю жизнь искусству, став примой-балериной Тблисского академического оперного театра. С Вахтангом Кикабидзе женщина познакомилась в Будапеште. В тот день в США убили Джона Кеннеди, из-за чего в столице Венгрии начались беспорядки. Кикабидзе рассказывал, что увидел испуганную девушку посреди толпы и сразу же понял, что хочет стать ее защитником. С тех пор влюбленные не расставались.
У Ирины Григорьевны уже была дочь от предыдущих отношений, которую Кикабидзе принял, как родную. Вскоре на свет появился и сын пары Константин. Влюбленным долгое время приходилось ютиться в маленьких полуподвальных комнатах, но это не сломило их. Кебадзе была рядом, когда муж делал блестящую карьеру и всегда поддерживала его.