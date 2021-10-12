Скончалась супруга Вахтанга Кикабидзе: кем она была?

Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе прожили в браке более 50 лет. Сейчас 83-летний артист находится в подавленном состоянии, поэтому не может общаться с журналистами. Комментарий по поводу произошедшего согласился дать его директор Олег Толмачев.

«Она умерла сегодня. Долгое время Ирина Григорьевна болела», — отметил представитель актера.

Точный диагноз Кебадзе не называется. Однако Олег Толмачев отметил, что речь идет не о коронавирусе. О дате и месте похорон информация появится позднее.

Артисты поженились спустя всего несколько дней после знакомства

Напомним, что Ирина Кебадзе — популярная грузинская артистка. Она посвятила всю жизнь искусству, став примой-балериной Тблисского академического оперного театра. С Вахтангом Кикабидзе женщина познакомилась в Будапеште. В тот день в США убили Джона Кеннеди, из-за чего в столице Венгрии начались беспорядки. Кикабидзе рассказывал, что увидел испуганную девушку посреди толпы и сразу же понял, что хочет стать ее защитником. С тех пор влюбленные не расставались.