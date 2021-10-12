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Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки от COVID-19

Жаир Болсонару ФОТО: UESLEI MARCELINO

Жаир Болсонару, который отрицал опасность пандемии коронавируса, хотел посетить воскресный матч чемпионата Бразлиии «Сантос» – «Гремо». Он высказал возмущение тем, что у него потребовали справку о прививке, пишет РБК.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его не пустили на матч чемпионата страны по футболу из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание Metropoles.

По словам президента, он хотел посетить воскресный матч «Сантос» (Сантус, штат Сан-Паулу.) – «Гремо» (Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул).

«Зачем мне паспорт о вакцинации? Я просто хотел посмотреть игру «Сантоса», а мне сказали, что нужно сделать прививку. Зачем? У меня больше антител, чем у тех, кто получил вакцину», – подчеркнул президент.

В воскресенье «Сантос» провел первый матч со зрителями после многомесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Посещение футбольных матчей в большинстве штатов Бразилии возможно только при наличии паспорта вакцинации.

Болсонару не раз выступал против всеобщей вакцинации и введения карантина. В начале пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса.

Из-за отсутствия паспорта о вакцинации ранее президента не пустили в пиццерию в Нью-Йорке.

Бразилия занимает третье место по числу зафиксированных случаев заболевания коронавирусом (более 21,5 миллионов на 10 октября, по данным ВОЗ) и второе место по смертям от COVID (599 тысяч, по данным ВОЗ).


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