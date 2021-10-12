Сытный омлет - бодрого утра привет: мы нашли самое демократичное по цене блюдо на завтрак

Естественно, бывают дни, когда вы не успеваете приготовить завтрак или просто не хотите этим заниматься. Тогда вам на помощь придут кафе и рестораны, где можно отведать вкуснейшие омлеты.

Портал Limon.ee выбрал места общепита, в которых можно заказать, судя по ценам, одно из самых бюджетных блюд на завтрак. Начнем свою подборку с самых дешевых.

Vesivärava kohvik

Весивярава, 42

Самый бюджетный омлет, который можно отведать в кафе, мы нашли именно здесь. Омлет с паприкой и томатом или с ветчиной обойдется вам всего в 4 евро.

F-Hoone

Теллискиви, 60а

Завтрак в этом заведении подают с 10:00 до 11:30 утра, а омлет здесь стоит немногим дороже - блюдо из трёх яиц с беконом, пармезаном и свежим салатом обойдется в 4,30 евро, а омлет по-кавказски с большим количеством зелени, пармезаном и свежим салатом и того дешевле - 3,90 евро.

F-Hoone ФОТО: https://www.facebook.com/Fhoone/photos/3864635613587514

Kohvik Grenka

Пярну мнт, 76

В любимом многими таллиннцами кафе омлет с паприкой, томатами и синим луком обойдется вам в 4,50 евро, а с беконом и шпинатом - в 5 евро.

Gianni

Йыэ, 4а

В кафе Gianni можно полакомиться омлетом за 5 евро.

Reval Café

Рявала пст, 3

В меню кафе, которое находится в здании отеля Radisson, есть два вида омлета на выбор: с сыром чеддер и ветчиной за 5 евро или с авокадо и перчиком халопеньо за 5,50.

Reval Cafe ФОТО: https://www.facebook.com/revalcafe/photos/10159192247337069

Ristikheina Kohvik

Ристику, 57

В одном из самых популярных кафе в районе Пельгулинн блюдо из трёх яиц с луком, сыром и кремом из сливочного сыра с травами стоит 5,90 евро, а с креветками, авокадо и кремом из сливочного сыра с травами - 6,90.

Rukis

Виру, 11

Самый дорогой омлет мы нашли в кафе-пекарне в самом сердце Таллинна. Порция из двух яиц здесь стоит 5 евро, но если вы хотите добавить в блюдо деревенскую ветчину, грибы, сыр или шпинат (а, возможно, и всё вместе), вам придется доплатить ещё 2,50, 2, 1,20 или 1 евро соответственно. То есть максимальная цена порции может составить 11,70 евро, а за такую сумму это блюдо подают в Париже.

Rukis. ФОТО: https://www.facebook.com/KohvikRukis/photos/2578276292441208

Как бы там ни было: дорого или дёшево, вкусно или нет, много или мало - каждый решает для себя сам и выбирает заведение себе по душе.



