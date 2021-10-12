Сытный омлет - бодрого утра привет: мы нашли самое демократичное по цене блюдо на завтрак

Люди очень сильно отличаются друг от друга в вопросе предпочтений блюд на завтрак, но есть одно, которое любит, наверное, почти каждый - омлет. Это блюдо из яиц может быть исполнено в совершенно разных вариациях - все на ваш выбор.
Естественно, бывают дни, когда вы не успеваете приготовить завтрак или просто не хотите этим заниматься. Тогда вам на помощь придут кафе и рестораны, где можно отведать вкуснейшие омлеты.
Портал Limon.ee выбрал места общепита, в которых можно заказать, судя по ценам, одно из самых бюджетных блюд на завтрак. Начнем свою подборку с самых дешевых.
Vesivärava kohvik
Весивярава, 42
Самый бюджетный омлет, который можно отведать в кафе, мы нашли именно здесь. Омлет с паприкой и томатом или с ветчиной обойдется вам всего в 4 евро.
F-Hoone
Теллискиви, 60а
Завтрак в этом заведении подают с 10:00 до 11:30 утра, а омлет здесь стоит немногим дороже - блюдо из трёх яиц с беконом, пармезаном и свежим салатом обойдется в 4,30 евро, а омлет по-кавказски с большим количеством зелени, пармезаном и свежим салатом и того дешевле - 3,90 евро.
Kohvik Grenka
Пярну мнт, 76
В любимом многими таллиннцами кафе омлет с паприкой, томатами и синим луком обойдется вам в 4,50 евро, а с беконом и шпинатом - в 5 евро.
Gianni
Йыэ, 4а
В кафе Gianni можно полакомиться омлетом за 5 евро.
Reval Café
Рявала пст, 3
В меню кафе, которое находится в здании отеля Radisson, есть два вида омлета на выбор: с сыром чеддер и ветчиной за 5 евро или с авокадо и перчиком халопеньо за 5,50.
Ristikheina Kohvik
Ристику, 57
В одном из самых популярных кафе в районе Пельгулинн блюдо из трёх яиц с луком, сыром и кремом из сливочного сыра с травами стоит 5,90 евро, а с креветками, авокадо и кремом из сливочного сыра с травами - 6,90.
Rukis
Виру, 11
Самый дорогой омлет мы нашли в кафе-пекарне в самом сердце Таллинна. Порция из двух яиц здесь стоит 5 евро, но если вы хотите добавить в блюдо деревенскую ветчину, грибы, сыр или шпинат (а, возможно, и всё вместе), вам придется доплатить ещё 2,50, 2, 1,20 или 1 евро соответственно. То есть максимальная цена порции может составить 11,70 евро, а за такую сумму это блюдо подают в Париже.
Как бы там ни было: дорого или дёшево, вкусно или нет, много или мало - каждый решает для себя сам и выбирает заведение себе по душе.
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