Оперная певица о гибели артиста в Большом театре: декорация не падала, а плавно опускалась

Мы позвонили Маквале Филимоновне, чтобы узнать ее мнение о случившейся трагедии. Кроме того, что она выступала на легендарной сцене не один десяток лет, она долгое время руководила оперной труппы Большого театра. Сейчас является помощником главного дирижера-музыкального руководителя. Ей ли не знать, как устроены оперные спектакли, и что в роковой вечер 9 октября могло пойти не так и привело к трагедии.

- Я была вчера на спектакле «Садко». Сидела в ложе с членами жюри конкурса Галины Вишневской, - рассказала Маквала Касрашвили. - Трагедия случилась в самом начале спектакля. На сцене - хор и солисты, играл оркестр. В это время на заднем плане, как стена, плавно опускалась декорация. Вдруг артист, который пел одну из ведущих партий, пошел вглубь сцены, резко повернулся и обратился к дирижеру и в зал. Он стал что-то кричать, просил остановить спектакль. Многие зрители подумали, что так режиссером задумано. Но я поняла, что-то случилось. Объявили антракт. Потом сказали, что по техническим причинам спектакль отменяется. Но никто не мог подумать даже тогда, что на сцене случилась трагедия, хотя сразу же вызвали скорую помощь и полицию.

Меня возмущает, что сейчас пишут в Facebook и других соцсетях, мол, упала декорация на артиста, в результате чего он погиб. Это неправда. Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но, мне кажется, что это не вина рабочих сцены. Просто человек (погибший артист) оказался не там, где он должен был находиться в этот момент. Может быть, я не должна так говорить. Тем более, что артист погиб. Пускай об этом скажет следствие… Случилась ужасная трагедия и роковое стечение обстоятельств.

- Маквала Филимоновна, вы всю жизнь проработали в Большом театре – от солистки до руководителя оперной труппы. Что-то подобное раньше случалось?

- 55 лет я работаю в Большом театре. Пошел 56-й год… На моей памяти такого не случалось. Ужасно жалко погибшего артиста.

- Вы сказали, что хор и солисты стоял на сцене в момент трагедии. Может быть, они так громко пели, а еще играл оркестр, что погибший Евгений Кулеш не расслышал, что ему как будто бы крикнули: отойди, отойди! А он продолжал стоять под этой многотонной стеной, которая на него опускалась.

- Я не слышала, чтобы кто-то что-то кричал. Видела только, как ведущий солист побежал к дирижеру и замахал ему руками. Он кричал, чтобы музыканты прекратили играть, там что-то случилось. Но что именно? Может быть, декорация не так стала?