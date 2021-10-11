Мадонна: я регулярно мастурбирую, я этим прославилась!

В документальной ленте Мадонна заявила, что предпочитает мужчин, которые «трахают ее, а затем сваливают», пишет Lenta.ru.

В вошедшей в картину беседе с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом Мадонна также призналась: «Я регулярно мастурбирую. Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую».

Мадонна впервые изобразила мастурбацию на концерте во время тура Blond Ambition в 1990 году. За это ее задержали после выступления в Торонто, Канада.