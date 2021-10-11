Вт, 12.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Мадонна: я регулярно мастурбирую, я этим прославилась!

Мадонна. ФОТО: Angela Weiss

Американская певица Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации на сцене. Признания 63-летней артистки вошли в документальный фильм Madame X, пишет The Sun.

В документальной ленте Мадонна заявила, что предпочитает мужчин, которые «трахают ее, а затем сваливают», пишет Lenta.ru.

В вошедшей в картину беседе с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом Мадонна также призналась: «Я регулярно мастурбирую. Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую».

Мадонна впервые изобразила мастурбацию на концерте во время тура Blond Ambition в 1990 году. За это ее задержали после выступления в Торонто, Канада.

Документальный фильм Madame X посвящен одноименному мировому турне Мадонны, который прошел с сентября 2019-го по март 2020 года. В США премьера картины состоялась 8 октября.

НАВЕРХ
Back