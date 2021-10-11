Не пропустите самую весёлую вечеринку Таллинна BAILE-bon Russian Style уже в эту пятницу!
B пятницу, 15 октября, начинается новая эра самой веселой русской вечеринки Таллинна - BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе Hollywood (Вана-Пости, 8)!
B пятницу, 15 октября, начинается новая эра самой веселой русской вечеринки Таллинна - BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе Hollywood (Вана-Пости, 8)!
Если вы устали, вам хочется выйти за рамки ограничений, освободиться от условностей, забот и печали, почувствовать свободу и насладиться танцевальной музыкой, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!
На самой веселой русской вечеринке города вас ждет:
Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!
Декорации, сюрпризы, друзья, любимые коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!
COVID INFO:
ВНИМАНИЕ! В связи с требованиями правительства Эстонии клуб Hollywood обязан проверять риск заражения посетителей! Число гостей не ограничено!
В клуб допускаются гости, которые могут предъявить в дигитальном или распечатанном виде следующие документы:
▪︎отрицательный экспресс-тест, сделанный на месте! Экспресс-тест стоит 5€ и его можно сделать у входа с левой стороны клуба.
▪︎сертификат вакцинации от COVID-19
▪︎справку о том, что вы переболели COVID-19
▪︎отрицательный PCR-тест (сделанный не ранее чем за 72 часа)
▪︎отрицательный тест на антитела (сделанный не ранее чем за 48 часов)
ТРЕБУЕТСЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
При необходимости спросите подсказку на дверях клуба.
Больше информации ЗДЕСЬ!
NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком: Заказ VIP-столиков по телефону +372 50 24262 или gert@musicfactory.ee
Двери клуба открываются в 23:00
Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€, VIP-билет 35€
СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 13.10: 10€ и VIP 25€).
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда!
Праздничное настроение поддерживают: Smirnoff, рекламное бюро lime.ee, MEAT Resto и Butchery, OnlineExpo, поисковик izzi, Русский Портал и Alpha Productions