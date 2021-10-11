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Не пропустите самую весёлую вечеринку Таллинна BAILE-bon Russian Style уже в эту пятницу!

ФОТО: Промо

B пятницу, 15 октября, начинается новая эра самой веселой русской вечеринки Таллинна - BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе Hollywood (Вана-Пости, 8)!

Если вы устали, вам хочется выйти за рамки ограничений, освободиться от условностей, забот и печали, почувствовать свободу и насладиться танцевальной музыкой, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

На самой веселой русской вечеринке города вас ждет:

  • 50% русской музыки: симбиоз лучших русских и зарубежных танцевальных хитов, а также зажигательные латино-ритмы от резидентa DJ Bell.
  • Будоражащая интерактивная русская кавер-версия танцевального латино-шоу - Jorge Hinojosa (Эквадор) и Victor Armendariz (Эквадор) – зарядит неиссякаемой энергией, поможет избавиться от стресса и повысит уровень серотонина – гармона счастья.
  • Взрывное барабанное шоу в исполнении горячего парня из Венесуэлы Milver Colmenares и лучшая анимационная группа поддержки. Каждый гость сможет стать участником труппы, постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но брутальные носители опахала не дадут «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Особая торжественность сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!
  • Всю ночь обворожительные танцовщицы Go-Go радуют глаз и разжигают пламя страсти.
ФОТО: Photo: Maksim Toome

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

Декорации, сюрпризы, друзья, любимые коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

COVID INFO:

ВНИМАНИЕ! В связи с требованиями правительства Эстонии клуб Hollywood обязан проверять риск заражения посетителей! Число гостей не ограничено!

В клуб допускаются гости, которые могут предъявить в дигитальном или распечатанном виде следующие документы:

▪︎отрицательный экспресс-тест, сделанный на месте! Экспресс-тест стоит 5€ и его можно сделать у входа с левой стороны клуба.

▪︎сертификат вакцинации от COVID-19

▪︎справку о том, что вы переболели COVID-19

▪︎отрицательный PCR-тест (сделанный не ранее чем за 72 часа)

▪︎отрицательный тест на антитела (сделанный не ранее чем за 48 часов)

ТРЕБУЕТСЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

При необходимости спросите подсказку на дверях клуба.

Больше информации ЗДЕСЬ!

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком: Заказ VIP-столиков по телефону +372 50 24262 или gert@musicfactory.ee

Двери клуба открываются в 23:00

Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€, VIP-билет 35€

СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 13.10: 10€ и VIP 25€).

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда!

Праздничное настроение поддерживают: Smirnoff, рекламное бюро lime.ee, MEAT Resto и Butchery, OnlineExpo, поисковик izzi, Русский Портал и Alpha Productions

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