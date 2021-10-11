Не пропустите самую весёлую вечеринку Таллинна BAILE-bon Russian Style уже в эту пятницу!

Если вы устали, вам хочется выйти за рамки ограничений, освободиться от условностей, забот и печали, почувствовать свободу и насладиться танцевальной музыкой, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

На самой веселой русской вечеринке города вас ждет:

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

Декорации, сюрпризы, друзья, любимые коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

COVID INFO:

ВНИМАНИЕ! В связи с требованиями правительства Эстонии клуб Hollywood обязан проверять риск заражения посетителей! Число гостей не ограничено!

В клуб допускаются гости, которые могут предъявить в дигитальном или распечатанном виде следующие документы:

▪︎отрицательный экспресс-тест, сделанный на месте! Экспресс-тест стоит 5€ и его можно сделать у входа с левой стороны клуба.

▪︎сертификат вакцинации от COVID-19

▪︎справку о том, что вы переболели COVID-19

▪︎отрицательный PCR-тест (сделанный не ранее чем за 72 часа)

▪︎отрицательный тест на антитела (сделанный не ранее чем за 48 часов)

ТРЕБУЕТСЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

При необходимости спросите подсказку на дверях клуба.