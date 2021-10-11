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Собчак попала на видео в аэропорту после смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак ФОТО: Artyom Geodakyan

Российские СМИ продолжают выяснять подробности смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак.

Как пишет «Взгляд» со ссылкой на источник в окружении блондинки, телеведущая требовала ранее от своих водителей нарушать ПДД, в том числе выезжая на полосу встречного движения.

Такие распоряжения поступали, когда Собчак куда-то опаздывала. По словам источника, телеведущая часто торопится на съемки.

«Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», – цитирует издание источник.

Он отметил, что ранее все аварии обходились без жертв, а сама Собчак решала вопрос на месте. К примеру, одна из таких аварий произошла в центре Москвы.

Тогда, как утверждает собеседник, телеведущая предложила пострадавшей стороне компенсацию, и ситуация тут же была урегулирована.

Сама Ксения уверяет, что в момент смертельного ДТП под Сочи не «подгоняла водителя» по дороге в аэропорт.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края находившийся за рулем арендованного Mercedes водитель полностью признал свою вину. Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находилась Собчак, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.

Между тем, в Сети появилось видео с телеведущей в VIP-терминале аэропорта в Сочи. Кадры были сняты в 21:41, а авария произошла примерно за 40 минут до этого.

В аэропорту блондинка идет самостоятельно, но держится за голову. Судя по кадрам явных повреждений на ее теле нет.

Сама Собчак позднее написала, что получила сотрясение мозга и в момент аварии потеряла сознание.

«Комсомольская правда» пишет, что после прибытия в Москву Ксения Собчак обратилась к медикам на Рублевке. Ей была оказана помощь на месте, после чего блондинку отпустили домой, так как она не нуждалась в госпитализации.

Источник журналистов сообщает, что Ксения Собчак получила синяки, ушибы, а также подтверждает, что у телеведущей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Аналогичный диагноз медики поставили и ассистентке Собчак – Елене Лось, находившейся в одной машине со знаменитостью в момент ДТП в Сочи.


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