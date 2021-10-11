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Муж солистки группы «Винтаж» находится в реанимации после страшной аварии

Анна Плетнёва «Винтаж». ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

Вчера 44-летняя Анна Плетнева дала очередной концерт, однако выходить к фанатам после мероприятия не стала, а поспешила уехать. Сегодня исполнительница записала видеообращение, в котором объяснила, что произошло. Она попросила прощения у поклонников, которые так и не дождались ее появления.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был со мной вчера на концерте. Простите, пожалуйста, что я не вышла. Знаю, что вы ждали меня. Просто перед концертом я узнала... печальные вести о моей семье. Вы понимаете, что у меня не было возможности побыть с вами», — говорила Анна.

В окружении артистки рассказали, что ее супруг Кирилл Сыров попал в аварию, находясь за рулем мотоцикла. Мужчина получил многочисленные травмы и сейчас лежит в одной из московских клиник. Сама Анна очень переживает за мужа. «Он сейчас в реанимации, — сказала певица «СтарХиту». — Врачи следят за его состоянием. Верим, что все будет хорошо».

А ведь еще минувшей весной Сыров едва поборол злосчастный коронавирус. Бизнесмен тяжело переносил заболевание, возникал риск трагического исхода ситуации.

«Первые десять дней он лежал дома, казалось, идет на поправку, а потом наступило резкое ухудшение. Когда мы приехали в больницу, его легкие были поражены уже на 80%, и мы не знали, выживет он или нет. Муж действительно был на грани жизни и смерти», — ранее говорила артистка.

Напомним, что Анна и Кирилл вместе уже почти 20 лет. Вместе супруги воспитывают двоих общих детей Марию, Кирилла, а также дочь Варвару, которая родилась в первом браке певицы. Артистка не раз признавалась, что счастлива в союзе с бизнесменом. Однако мужчина далек от мира шоу-бизнеса, и звезда редко делится подробностями личной жизни.


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